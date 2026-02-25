Traslados procesionales, cultos y convivencia: así es el programa de la Cofradía de las Batallas de Cáceres para Semana Santa

La Cofradía-Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo de las Batallas y María Santísima de los Dolores ha dado a conocer el programa oficial de actos cofrades que marcarán la Cuaresma y la Semana Santa, con un calendario que combina cultos, traslados procesionales, celebraciones litúrgicas y encuentros de convivencia entre hermanos. Una cuenta atrás hacia la Semana Santa que ya se respira indudablemente en Cáceres.

El programa se desarrollará entre el 27 de febrero y el 12 de abril, teniendo como escenarios principales la Concatedral de Santa María y el Convento de las Hermanas Jerónimas.

Inicio de la Cuaresma

Los actos comenzarán el 27 de febrero con el tradicional Caminar cofrade, que tendrá lugar en Santa María a partir de las 20.15 horas, y el 13 de marzo se celebrará la Asamblea General en los salones del Convento de las Hermanas Jerónimas, a las 20.00 horas.

La actividad continuará el 15 de marzo con la venta de dulces en la puerta de la concatedral desde las 10.30 horas, una cita habitual que combina tradición y colaboración económica con la hermandad. El 19 de marzo, a las 19.15 horas, se llevará a cabo la colocación del Cristo de las Batallas para su Triduo.

Actos cofrades de la cofradía de las Batallas. / Cofradía de las Batallas

Triduo y actos centrales

El Triduo se celebrará los días 20 y 21 de marzo con misa a partir de las 18.30 horas en Santa María. El domingo 22 de marzo, la eucaristía será a las 13.00 horas, tras la cual se impondrán las medallas a los nuevos hermanos.

Ese mismo fin de semana, el 21 de marzo, tendrá lugar la entronización del Cristo del Refugio. Por la mañana, a las 10.00 horas, se bajarán las andas en el Convento de las Jerónimas, y a las 11.00 horas se procederá a la bajada del Fervoroso Cristo del Refugio en el templo cacereño. Por la tarde, tras la misa del tributo, se realizará su entronización.

También los días 21 y 22 de marzo se efectuará el traslado general de enseres desde la sede de la hermandad, las Jerónimas, hasta Santa María, lugar de donde salen las dos procesiones de la cofradía. Concretamente, será el sábado a partir de las 11.45 horas, tras la bajada del Cristo del Refugio, y el domingo desde las 16.40 horas.

Actos cofrades de la cofradía de las Batallas. / Cofradía de las Batallas

Semana Santa

Los actos propios de la Semana Santa comenzarán el 28 de marzo, Sábado de Pasión, con el traslado procesional de Nuestra Señora del Buen Fin y Nazaret. La salida está prevista a las 9.30 horas desde el Convento de las Hermanas Jerónimas hacia Santa María, con llegada estimada a las 10.30 horas.

El 30 de marzo, Lunes Santo, se celebrará la primera de las dos procesiones. Será la de aquella que da nombre a la hermandad, la procesión de las Batallas, con salida a las 20.50 horas desde la concatedral de Santa María. El montaje de los pasos se realizará desde las 10.00 horas de ese mismo día, y desde la cofradía se ruega a los participantes asistir a las 19.30 horas para facilitar la organización del cortejo y de los hermanos de carga.

La procesión de la cofradía de las Batallas en Cáceres / Carlos Gil

El 4 de abril, Sábado Santo, tendrá lugar la segunda procesión, con salida a las 20.00 horas, también de Santa María. El montaje del paso, la Virgen del Buen Fin y Nazaret, comenzará también a las 10.00 horas, incluyéndose el desmontaje de los del Lunes Santo. Se solicita a los hermanos asistir a las 19.00 horas para una adecuada organización. Tras la procesión se celebrará la tradicional cena de hermandad, celebrando la conclusión de una nueva Semana Santa.

Clausura de los actos

El 4 y 5 de abril se realizará el traslado de vuelta de los enseres. El mismo día 4 se realizará un primer traslado mientras sucede el montaje de la Virgen, finalizando el día 5, a las 16.30 horas, con el desmontaje de este y el traslado final de los enseres restantes desde el Obispado, donde finaliza la procesión del sábado.

El calendario no acabará aquí, sino que culminará el 12 de abril con el desayuno de hermandad, que comenzará con una misa a las 10.30 horas en el Convento de las Hermanas Jerónimas y posterior encuentro fraterno.

Con este completo programa, la Cofradía de las Batallas refuerza su compromiso con la tradición, la vida espiritual y la convivencia entre sus miembros, invitando a hermanos y fieles a participar activamente en cada uno de los actos previstos.