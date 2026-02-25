Nueva depuradora de Cáceres: la ejecución de la Ribera del Marco tiene plazos previstos, según el secretario de Estado

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha anunciado en la mañana de este miércoles durante la inauguración de la nueva sede de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la calle Gómez Becerra de Cáceres que la construcción de la nueva depuradora de la Ribera del Marco continúa según los plazos previstos. Además, el presidente de la CHT, Antonio Yáñez, ha contado que las obras de mejora de la garantía y eficiencia energética del abastecimiento a Cáceres desde el río Almonte tiene ya el proyecto realizado desde hace varios años y que solo está pendiente de licitación. Se trata de la construcción de un nuevo pozo de toma vertical y una estación de bombeo en el río Almonte que estaría ubicada unos 500 metros más abajo del viaducto de la autovía A-66 que lo cruza. También se conectará la nueva estación de bombeo con la conducción existente en Portaje y a la prolongación del tramo final de la conducción para asegurar el vertido final en el embalse cacereño.

Nueva depuradora

El Consejo de Administración de Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) autorizó el pasado mes de noviembre la licitación del contrato para construir la nueva estación depuradora de aguas residuales de El Marco, una infraestructura clave para garantizar el tratamiento adecuado de las aguas residuales, acompañar el crecimiento demográfico de la ciudad y mejorar el estadio del río Guadiloba. La licitación asciende a 93,3 millones de euros y contempla un plazo de ejecución de 43 meses, incluyendo un año completo de puesta en marcha. Además, Acuaes también ha autorizado la licitación del contrato de asistencia técnica para el control y la supervisión de las obras por otros 2,49 millones.

"Compromiso real"

El alcalde, Rafa Mateos, solicitó durante la inauguración a la CHT "un compromiso real" con la Ribera del Marco, para que Cáceres "gane en sostenibilidad y pueda disfrutar de sus recursos naturales", así como "celeridad en los plazos para dar una solución definitiva al problema de abastecimiento de agua que arrastra la ciudad". Ha aprovechado "para tender una vez más la mano del ayuntamiento para que el trabajo de la CHT sea aún más efectivo".

Mateos detalló, que "entre los retos que tenemos como ciudad, está el de revitalizar nuestra querida Ribera del Marco, de manera que cobre el protagonismo que merece. Sin alterar su esencia, pero sí rescatando el que es el principal eje verde de la ciudad, de la situación de letargo en que se encuentra". Añadió que "confía en poder avanzar en este sentido lo antes posible de manera coordinada con la Confederación".

Un conjunto de actuaciones

Este proyecto se enmarca en el conjunto de actuaciones que Acuaes está ejecutando para modernizar y ampliar el sistema general de saneamiento y depuración de la ciudad, incluyendo proyectos de renovación y reconversión de las actuales plantas de tratamiento, así como la ampliación de la red general de colectores. Actualmente, la ciudad tiene tres depuradoras en servicio: El Marco, Capellanías y carretera de Malpartida.

La nueva EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) se ubicará en la misma parcela donde se encuentra la actual planta de El Marco, que recoge más del 90% de las aguas residuales de la ciudad pero que, según la entidad estatal, está al límite de su capacidad y cuenta con un proceso deficiente para eliminar nutrientes y tratar los lodos. La futura instalación estará diseñada para tratar hasta 36.000 metros cúbicos diarios y dar servicio a una población equivalente de 220.000 habitantes, cumpliendo además con los límites de vertido más exigentes que marca la futura normativa europea.

Galería | Así es el trasvase desde el río Almonte hasta el Guadiloba de Cáceres /

Proyecto del trasvase

El coste del proyecto del trasvase se duplicó y pasó de 11,5 millones de euros a 23,8 en noviembre de 2023. Yáñez ha informado que la inversión se acometerá con fondos de la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El proyecto se reactivó hace un año cuando el Diario Oficial de Extremadura sometió el expediente a información pública, notificando la expropiación de 54 fincas en Cáceres y el Casar. Sí se conoce que el plazo de ejecución es de 30 meses, incluidas la puesta en marcha y las pruebas de funcionamiento.

Infografía del trasvase nuevo y de la situación actual. / E. P.

Obra de descarga

Además, se acometerá una obra de descarga en el embalse del Guadiloba, con una valvulería de regulación que permita verter al pantano en lámina libre sobre un canal de descarga. Incluirá la mejora de la eficiencia del bombeo de agua bruta a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) desde el Guadiloba, mediante la sustitución del surtidor de agua por otros con mayor rendimiento y la instalación de un campo solar fotovoltaico. La última parte de este proyecto es la ejecución de un nuevo depósito de regulación en la parcela de la actual ETAP de Cáceres.

Para reflejar la problemática actual del abastecimiento en Cáceres es necesario recordar que este sistema contempla el suministro de la capital provincial, Sierra de Fuentes y Malpartida de Cáceres (esta última solo en caso de emergencia). Cuenta con dos fuentes de suministro de agua: la captación habitual y el trasvase desde el Almonte construido en 1993 para paliar una situación de fuerte sequía.