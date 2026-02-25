Tres citas culturales para llenar de vida Cáceres

Numerosas propuestas para disfrutar en la ciudad.

La Taberna Sir Lancelot acoge 'Habla de Arte. Omnia Vincit Amor'

La Taberna Sir Lancelot acogerá el próximo 25 de febrero el evento cultural Habla de Arte. Omnia Vincit Amor, una propuesta que invita a reflexionar sobre el poder del amor a través de distintas manifestaciones artísticas.

La cita tendrá lugar de 21.00 a 22.30 horas en Taberna Sir Lancelot, ubicada en la calle C. de la Monja, 2, en pleno casco histórico de Cáceres. Bajo el lema Omnia Vincit Amor, "el amor todo lo vence", el encuentro propone una velada cultural en un ambiente cercano, donde la palabra, la creación artística y la reflexión compartirán protagonismo.

Taberna Sir Lancelot en Cáceres. / Turismo de Observación

Este tipo de iniciativas ponen en valor la importancia del arte en Extremadura, una región con un rico patrimonio histórico y cultural que abarca desde el legado romano hasta las vanguardias contemporáneas. En ciudades como Cáceres, cuyo conjunto monumental es Patrimonio de la Humanidad, el arte no solo forma parte del pasado, sino que se mantiene vivo gracias a propuestas culturales que dinamizan la vida social y fomentan el pensamiento crítico.

El Ateneo acoge la presentación del libro 'De León XIII a León XIV' de José Ignacio Urquijo

El Ateneo de Cáceres acogerá este jueves a las 19.00 horas la presentación del libro De León XIII a León XIV, obra del autor José Ignacio Urquijo Valdivieso, en un acto abierto al público.

La publicación propone una lectura sociológica original sobre la evolución de la Iglesia católica desde el pontificado de León XIII, figura clave en la modernización doctrinal de la institución, hasta los debates contemporáneos sobre el presente y el futuro del papado.

Cartel oficial de la presentación. / Ateneo de Cáceres.

Urquijo aborda este recorrido como un espacio en el que se entrecruzan dinámicas espirituales, políticas y sociales, ofreciendo un análisis riguroso que combina perspectiva histórica, teoría sociológica y reflexión crítica. La obra profundiza en cuestiones como la transformación del papel social de la Iglesia, los cambios en sus estructuras de autoridad, el impacto de la secularización y los retos que afronta el Vaticano en el siglo XXI. El libro cuenta además con el prólogo de Tomás Calvo Buezas, catedrático emérito de Antropología Social, y destaca por su claridad expositiva y su capacidad para acercar temas complejos a un público amplio.

La Orquesta de Extremadura actuará el 27 de febrero en el Palacio de Congresos

La Orquesta de Extremadura ofrecerá un concierto el próximo 27 de febrero en el Palacio de Congresos, en una cita musical que dará comienzo a las 20.00 horas. El recital tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Cáceres, escenario habitual de grandes eventos culturales en la ciudad. La actuación se enmarca dentro de la programación musical de la temporada, consolidando la apuesta por la música sinfónica en la región. La velada promete reunir a amantes de la música clásica en un concierto que volverá a poner en valor el talento y la trayectoria de la formación extremeña.