La Asociación de Tropa y Marinería Española impulsa un plan desde Cáceres para facilitar empleo a militares temporales

La organización propone al Ministerio de Defensa programas de formación con compromiso de contratación para facilitar la transición laboral de militares que cumplen 45 años

Llegada de nuevos soldados al centro de formación de tropa de Cáceres en julio de 2025.

Llegada de nuevos soldados al centro de formación de tropa de Cáceres en julio de 2025. / Jorge Valiente

Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha planteado al Ministerio de Defensa la puesta en marcha de programas de "formación con compromiso de contratación" para militares temporales y reservistas de especial disponibilidad que, al cumplir los 45 años, deben dejar las Fuerzas Armadas y pasan al desempleo. La iniciativa, según ha explicado la organización, plantea aprovechar el HUB de Defensa de Aragón como plataforma de conexión entre el ámbito militar y el tejido industrial.

El objetivo es facilitar la transición profesional del personal de tropa mediante acuerdos con empresas que permitan completar la formación necesaria y acceder a un puesto de trabajo. El colectivo, a través de su delegación en Cáceres, sostiene que mejorar la empleabilidad de los militares que finalizan su compromiso no es solo una cuestión laboral, sino "una responsabilidad institucional", y ha instado al Ministerio de Defensa a valorar la propuesta y estudiar su aplicación tanto en Aragón como en el resto del territorio nacional.

Reuniones con el Gobierno de Aragón y el INAEM

La propuesta surge tras varias reuniones mantenidas por la entidad con responsables del Gobierno de Aragón y del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), en las que se abordaron las dificultades que afronta este colectivo para acceder a titulaciones oficiales de grado medio una vez finalizada su vinculación con el Ejército.

Según trasladó la asociación en esos encuentros, la formación que actualmente se imparte en los centros de tropa y marinería no permite obtener directamente un título oficial de grado medio, lo que limita el acceso tanto a oposiciones como a determinados puestos en la empresa privada. Además, las certificaciones disponibles no siempre incluyen todos los módulos necesarios para completar una titulación reglada.

Desde el INAEM se indicó que la fórmula de "formación con compromiso de contratación" permitiría a las empresas incorporar a estos profesionales incluso si no han completado algún módulo formativo, que podría finalizarse antes de su incorporación efectiva al puesto de trabajo. Por su parte, ATME ha agradecido públicamente la receptividad y la voluntad de colaboración mostrada por las instituciones aragonesas implicadas.

Papel más activo

En este contexto, el colectivo ha planteado al Ministerio de Defensa que la Delegación de Defensa en Aragón adopte un papel más activo dentro del HUB, impulsando la identificación de perfiles profesionales y la coordinación con empresas interesadas en contratar personal militar.

Entre las medidas propuestas figura también la difusión de oportunidades formativas y laborales entre las unidades, así como la organización de visitas de empresas a instalaciones militares para que puedan conocer de primera mano la experiencia, disciplina y capacidades del personal de tropa.

Noticias relacionadas y más

La Asociación de Tropa y Marinería Española, considera que este modelo podría extenderse a otras comunidades autónomas que cuenten con HUB de Defensa o estructuras similares, con el fin de que el personal de tropa y marinería de todo el país pueda beneficiarse de estas oportunidades.

La Frutería Galiche y el antiguo BBVA de 'la París' serán un nuevo estudio de arquitectura de Cáceres

La Frutería Galiche y el antiguo BBVA de 'la París' serán un nuevo estudio de arquitectura de Cáceres

Inmaculada Domínguez, de la Asociación de Mantillas de Cáceres: "Queremos mantener la tradición, afianzarla y crear vínculo entre todas"

Inmaculada Domínguez, de la Asociación de Mantillas de Cáceres: "Queremos mantener la tradición, afianzarla y crear vínculo entre todas"

