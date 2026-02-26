El barrio cacereño de El Perú: un viaje a los recuerdos de Tinín Acedo y sus entrañables negocios

En los años setenta Cáceres se acababa poco después de la Cruz de los Caídos. La avenida de Alemania, entonces el extrarradio, era un campo donde crecía la hierba de espaldas a la calle Argentina. Allí acudían los cacereños a ver pasar los trenes que llegaban a una capital donde tiempo después se levantaría el barrio del Perú. Tinín Acedo rememora aún los paseos con su abuelo, los convoys cargados de pasajeros, maletas y cajas cuando la estación estaba en Gil Cordero y la pequeña ciudad era una estampa castiza en la España de comienzos de los 70.

Acedo inicia la charla con este diario con una confesión: que vivió en El Perú (35 años) las épocas más felces de su vida. En su memoria guarda al milímetro la geografía de su barrio, compuesto por dos grupos de viviendas, una de cuatro plantas que hizo la cooperativa de la construcción, y otra de cinco con ascensor, más amplia, que la hizo la cooperativa de Comercio. Posteriormente se construyó un bloque de ocho viviendas de dos alturas, pequeñito, al que todos en el barrio llamaba cariñosamente 'El Pegote'.

"Estaba circundado por tres calles en paralelo la prolongación de Sanguino Michel y la prolongación de Juan XXIII, que eran perpendiculares a la Cruz de los Caídos y otra transversal, que era la calle Lima. En medio estaba Arequipa, o como la llamábamos, la calle del medio". Tanto Lima como Arequipa tenían esos nombres en honor al país con el que se bautizó el barrio. "Alguna vez me han preguntado por qué se llamaba El Perú y recuerdo que hasta no hace mucho había una placa en la calle Prolongación de Sanguino Michel en la que se dejaba constacia de cómo en 1973 el embajador de Perú inauguró tanto las viviendas de la Cooperativa de la construcción como las de Comercio".

Era el año 1973 y El Perú poco a poco fue poblando la viviendas que en la primavera de aquel año habían entregado. El barrio estaba aislado y comunicaba con la Avenida de Alemania mediante una carretera, donde hoy está el parque. De ahí que muchos cacereños no hablaran del Perú a secas sino de La Isla del Perú. Una isla en la que crecieron decenas de buenas generaciones que no olvidan la autenticidad de sus raíces.

"Al principio recuerdo que había tres puntos de reunión, que eran los bares. El primero que se instaló fue el bar Perú, grande y ancho, que ocupaba un par de locales. Posteriormente ahí estuvo una oficina bancaria de la Caja de Ahorros de Extremadura. También estaba el bar Carey, que fue de los primeros que preparaba pollos asados, y un pequeño barecito que había en la prolongación de Juan XXIII que se llamaba Las Rejas. También había un par de supermercados, el de la señora Antonia y el de don Pedro, que tenía pescadería".

El fútbol

Emociona escuchar a Tinín, con esa voz cargada de nostalgia, al que se le amontonan unos tras otros los recuerdos. "Éramos niños y lo pasábamos muy bien en aquella zona porque teníamos campo para jugar y divertirnos. Me viene ahora a la mente un campo de fútbol que había entre el edificio Alcoresa y lo que hoy es Leroy Merlin. y también la vía del tren, por las que veíamos pasar aquellas máquinas negras con el humo blanco del vapor. Nos quedábamos hipnotizados mirándolas, a lo lejos, cuando pasaban dejando atrás el Cerro de los Pinos, poblado de árboles y al que, de vez en cuando, acudiámos a jugar".

Poco a poco, con el paso de los años, el barrio se fue consolidando y nacieron nuevos negocios, pero sin jamás perder ese ambiente familiar, en el que todos los vecinos se conocían y se hablaban por su nombre. Tinín sigue su relato: "Los primeros años fueron muy emocionantes, sobre todo cuando llegaban las fiestas del barrio, que se hacían el día 23 de agosto, que coincidía con el día de Santa Rosa de Lima, reconocida como la primera santa de América, canonizada en 1671. Dedicó su vida a la oración, la penitencia extrema y el cuidado de los enfermos y necesitados en Lima. Es patrona de Lima, Perú, América y Filipinas.

Esos días había verbena hasta altas horas de la madrugada, una tómbola, sorteos, juegos, partidos de solteros contra casados. "Era entrañable y simpático", apunta sin perder la emoción el bueno de Tinín.

Con los años se empezaron a levantar otras construcciones, más altas, más grandes, que dieron una vida muy amplia al barrio. "Posiblemente hubiera unos 8.000 habitantes". Era un barrio medio, allí vivían empleados de la construcción: albañiles,fontaneros, pintores y encofradores, y también personas que se dedicaban al comercio: representantes, viajantes, algún profesor, practicantes. "Uno de nuestros vecinos era el pintor Juan José Narbon".

Algunos negocios entrañables conformaban el puzzle del Perú como la droguería Mariola, la panadería de La Santa o "la tienda de reparación de electrodomésticos a que le llamábamos el corre-corre porque todo lo arreglaba muy muy rápido": era Granados, dedicada a la reparación de electrodomésticos y televisores", y El Requeté, que regentaban dos señoras cuyos maridos trabajaban en El Requeté grande, y algún taller mecánico que se sumaba a los garajes de los camiones de los hermanos Serrano y autobuses Royo en la calle de en medio.

"Esto de los recuerdos es como las cerezas, que tiras de una y sale otra. Y un recuerdo trae otro recuerdo", dice Tinín al hablar del Perú, esa pequeña isla del bien.