Semana Santa
El Besamanos de Jesús de la Salud espera a cientos de fieles este fin de semana
La imagen de Jesús de la Salud estará expuesta en el Templo Conventual de Santo Domingo para el besamanos, con un horario especial para personas con discapacidad visual el domingo a las 18.00 horas
La Hermandad de la Salud ultima la celebración de un nuevo besamanos para su titular, Jesús de la Salud, en la que cientos de fieles podrán venerar de cerca a uno de los pasos más imponentes de la Semana Santa cacereña.
Después del multitudinario Via Crucis del día 21, uno de los primeros actos de esta cuenta atrás hacia los días de la Pasión, la hermandad comunica que el besamanos tendrá lugar este fin de semana, los días 28 de febrero y 1 de marzo, en un horario de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.45 horas (excepto en horas de misa).
Así, la Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús de la Salud estará expuesta en el Templo Conventual de Santo Domingo en el siguiente horario con dicho fin.
Previamente, el viernes 27, a las 20.30 horas, se celebrará una oración y, al término de la Eucaristía, comenzará el besamanos.
Personas con discapacidad
Además, el domingo, a las 18.00 horas, habrá una hora en la que todas las personas con discapacidad visual podrán ver con sus manos al Señor.
- La inauguración del nuevo Mercado Franco en El Rodeo marcó un hito en la historia comercial de Cáceres
- Muere en Cáceres Dylor, mujer referente en el mundo de la caza y Condesa viuda de Trespalacios
- Más viviendas en el centro de Cáceres: arranca una promoción de nueve apartamentos junto a Cánovas
- El bar bazar de Cáceres
- Buscan a un 'therian' en la Facultad de Magisterio de Cáceres
- La Madrila y su emblemática discoteca Faunos se consolidaron como referencia del ocio nocturno en Cáceres en 1987
- Cierra la tienda Punt Roma de la avenida de España de Cáceres y deja en la calle a tres trabajadoras
- Furor por la vivienda nueva en Cáceres: vendido el 98% de un edificio que acaba de empezar a construirse