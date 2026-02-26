El Besamanos de Jesús de la Salud espera a cientos de fieles este fin de semana

La Hermandad de la Salud ultima la celebración de un nuevo besamanos para su titular, Jesús de la Salud, en la que cientos de fieles podrán venerar de cerca a uno de los pasos más imponentes de la Semana Santa cacereña.

Después del multitudinario Via Crucis del día 21, uno de los primeros actos de esta cuenta atrás hacia los días de la Pasión, la hermandad comunica que el besamanos tendrá lugar este fin de semana, los días 28 de febrero y 1 de marzo, en un horario de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.45 horas (excepto en horas de misa).

Así, la Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús de la Salud estará expuesta en el Templo Conventual de Santo Domingo en el siguiente horario con dicho fin.

Previamente, el viernes 27, a las 20.30 horas, se celebrará una oración y, al término de la Eucaristía, comenzará el besamanos.

Personas con discapacidad

Además, el domingo, a las 18.00 horas, habrá una hora en la que todas las personas con discapacidad visual podrán ver con sus manos al Señor.