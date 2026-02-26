Tras su concierto en Cáceres, Blake vuelve más fuerte que nunca, pero esta vez en el Extremúsika

Alejandro Cabrera Rodríguez, más conocido como Blake, es una de las voces más prometedoras del panorama urbano español. Comenzó su carrera en 2008, y tras varios trabajos autoeditados, sacó su álbum "Visceral", álbum que le hizo posicionarse como uno de los raperos más escuchados de España, puesto que a día de hoy sigue ocupando.

Las casi dos décadas de trayectoria que lleva son el reflejo de su constancia, independencia creativa y la fidelidad en uno mismo, lema que lleva por bandera en cada uno de los temas que saca.

Tanto en sus primeras maquetas como en su último álbum, siempre ha apostado por un sonido propio, muy característico de él, dotando a sus temas de una fuerza que engancha a todo aquel que le escucha por primera vez.

En uno de los momentos más firmes de su carrera, y tras su reciente paso por Cáceres, el rapero próximamente volverá a pisar tierras extremeñas para subirse al escenario del Extremúsika(30 de abril, 1 y 2 de mayo), un evento que en los últimos años se ha consolidado como referente nacional de la música urbana, rock y hip-hop, compartiendo escenario con grandes artistas como Lucho RK, La Pantera, Fernando Costa o Nikone.

Su capacidad para convertir experiencias personales en versos directos y honestos, a la misma vez que se reinventa pero sin perder su esencia, es lo que le ha permitido conectar con su audiencia y tener una base de fans tan sólida.

Su última visita a Cáceres, el pasado sábado 21, ha sido un anticipo del ambiente que le espera a todo aquel que vaya a verle en el Extremúsika: letras fuertes con un directo cercano, y plagado de energía y buen rollo, así como una puesta en escena dinámica, muy en concordancia con su estilo de música.

Con cada concierto, Blake confirma que su proyecto va más allá de modas pasajeras, como bien menciona en su tema "Me tienes Mal": 'Pa' tu industria de mierda, mira qué fácil es esto'// 'Esto es pa' la industria que te tiene lava'o el coco/ Aunque esta letra ni la escucharán tampoco/ Ya que se va a hacer viral esta mierda al menos recuerda, loco/ Que hice esta mierda por vosotro' '.

Su regreso a Cáceres no es solo una fecha más, es la consolidación de un vínculo con un público que ansiaba su regreso.