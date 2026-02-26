Cáritas redobla su apuesta en Cáceres con una tienda que rompe estereotipos
Cáceres estrena un espacio pionero de moda sostenible y talleres abiertos al público
De tienda efímera a proyecto permanente: así se consolida Moda re-
La red de tiendas ecosociales Moda re-, impulsada por Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, inaugura este viernes, 27 de febrero, su segunda tienda en Cáceres, (ubicada en la calle Pintores, 6), consolidando así su apuesta por la moda ética y sostenible como herramienta de inserción sociolaboral.
De prueba piloto a tienda definitiva
La apertura marca el paso definitivo tras la experiencia de tienda efímera desarrollada entre noviembre y enero en el mismo emplazamiento, que superó las 2.000 visitas y permitió reintegrar al ciclo de consumo cerca de 6.000 prendas. Aquella prueba piloto confirmó el interés ciudadano por un modelo de consumo responsable que combina sostenibilidad ambiental y generación de empleo social, evitando que toneladas de residuo textil terminen en vertederos.
El nuevo establecimiento presenta, según la organización, un concepto renovado que rompe con los estereotipos asociados a la segunda mano. La planta baja funcionará como espacio comercial con una cuidada selección de prendas recuperadas, mientras que la primera planta se destinará a un espacio participativo orientado a la sensibilización y al desarrollo de talleres-escuela sobre reciclaje textil, moda sostenible y consumo consciente.
El proyecto está vinculado en Cáceres a la empresa de inserción REMUDARTE, promovida por Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, y forma parte de la red estatal Moda re-, que integra recogida, tratamiento y reutilización de ropa usada. Cada prenda recuperada, sostienen sus responsables, no solo reduce la huella ambiental del sector textil, sino que se traduce en itinerarios de empleo para personas en situación de vulnerabilidad.
Con esta apertura, Moda re- contará con dos puntos permanentes en la capital cacereña —el de Gil Cordero, operativo desde 2021, y el nuevo de Pintores— reforzando su presencia en el eje comercial del centro histórico y ampliando su capacidad para dinamizar la economía circular en la ciudad.
Al acto institucional asistirán, entre otros, el obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, y el director de Cáritas Diocesana, José Manuel Caballero; el coordinador nacional de Moda re-, Manuel León; la secretaria general de Empleo y directora gerente del SEXPE, María José Nevado; la diputada de Turismo de la Diputación de Cáceres, Elísabeth Martín; el secretario general de la Cámara de Comercio de Cáceres, Raúl Iglesias; la presidenta de Apilca, Emi Casado; la presidenta de la Asociación de Vecinos Ciudad Monumental, Celia Rubio; la presidenta de FEDACOEX y AECA, Paqui Campos; la empresaria del Hotel Don Manuel, Pilar Acosta; la gerente del centro comercial Ruta de la Plata, Rocío Pérez; la estilista y diseñadora Ana Matesanz; y la psicóloga social Nora Lamy.
- La inauguración del nuevo Mercado Franco en El Rodeo marcó un hito en la historia comercial de Cáceres
- Un conductor sin carnet y positivo en drogas huye de un control, embiste a dos policías locales, les causa lesiones y les destroza el frontal del coche en Cáceres
- Muere en Cáceres Dylor, mujer referente en el mundo de la caza y Condesa viuda de Trespalacios
- El bar bazar de Cáceres
- Buscan a un 'therian' en la Facultad de Magisterio de Cáceres
- La Madrila y su emblemática discoteca Faunos se consolidaron como referencia del ocio nocturno en Cáceres en 1987
- Cierra la tienda Punt Roma de la avenida de España de Cáceres y deja en la calle a tres trabajadoras
- Desmontando el Hilton de Godoy en Cáceres: jardines, gastronomía, artesanía y arte con 3,7 millones en fondos FEDER