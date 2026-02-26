Cáceres estrena un espacio pionero de moda sostenible y talleres abiertos al público

La red de tiendas ecosociales Moda re-, impulsada por Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, inaugura este viernes, 27 de febrero, su segunda tienda en Cáceres, (ubicada en la calle Pintores, 6), consolidando así su apuesta por la moda ética y sostenible como herramienta de inserción sociolaboral.

De prueba piloto a tienda definitiva

La apertura marca el paso definitivo tras la experiencia de tienda efímera desarrollada entre noviembre y enero en el mismo emplazamiento, que superó las 2.000 visitas y permitió reintegrar al ciclo de consumo cerca de 6.000 prendas. Aquella prueba piloto confirmó el interés ciudadano por un modelo de consumo responsable que combina sostenibilidad ambiental y generación de empleo social, evitando que toneladas de residuo textil terminen en vertederos.

El nuevo establecimiento presenta, según la organización, un concepto renovado que rompe con los estereotipos asociados a la segunda mano. La planta baja funcionará como espacio comercial con una cuidada selección de prendas recuperadas, mientras que la primera planta se destinará a un espacio participativo orientado a la sensibilización y al desarrollo de talleres-escuela sobre reciclaje textil, moda sostenible y consumo consciente.

El proyecto está vinculado en Cáceres a la empresa de inserción REMUDARTE, promovida por Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, y forma parte de la red estatal Moda re-, que integra recogida, tratamiento y reutilización de ropa usada. Cada prenda recuperada, sostienen sus responsables, no solo reduce la huella ambiental del sector textil, sino que se traduce en itinerarios de empleo para personas en situación de vulnerabilidad.

Con esta apertura, Moda re- contará con dos puntos permanentes en la capital cacereña —el de Gil Cordero, operativo desde 2021, y el nuevo de Pintores— reforzando su presencia en el eje comercial del centro histórico y ampliando su capacidad para dinamizar la economía circular en la ciudad.