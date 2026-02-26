Cáceres impulsa en Lisboa un modelo de turismo de calidad en el año de su 40 aniversario como Patrimonio de la Humanidad

Cáceres ha llevado a Lisboa su aniversario más simbólico. El ayuntamiento ha presentado en la Feria Internacional de Turismo de la capital portuguesa la campaña conmemorativa del 40 aniversario de la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en una acción con la que busca reforzar su internacionalización y consolidar el mercado luso como estratégico.

La presentación ha corrido a cargo del concejal de Turismo, Ángel Orgaz, quien ha señalado que la apuesta municipal por el sector es "firme y decidida" y ha enmarcado 2026 como un año clave para proyectar la imagen de la ciudad en el exterior. "El 40 aniversario no lo entendemos como nostalgia, sino como continuidad", ha afirmado, al tiempo que ha defendido una ciudad "acogedora" en la que tradición y vanguardia conviven y donde el patrimonio "se convierte en experiencia presente".

Una campaña con mirada sensorial

La campaña presentada en Lisboa sitúa en el centro a la ciudad monumental y al casco histórico. El vídeo promocional, elaborado por la productora WinWin, recurre a planos detalle para resaltar la textura de la piedra y construye un relato en torno a la transmisión del legado entre generaciones, simbolizada en el encuentro entre una abuela y su nieto.

El concejal de Turismo, Ángel Orgaz, en la Feria Internacional de Turismo de Lisboa. / Cedida

Según han explicado desde el gobierno local, la estrategia no se limita al ámbito digital. En los últimos meses se han desarrollado acciones promocionales en espacios emblemáticos de Madrid, campañas en plataformas como Spotify y presentaciones en ciudades como Sevilla, Bilbao o Valencia, además de la actualización de la imagen turística de la ciudad.

Apuesta por el turismo de calidad

Durante su intervención, el concejal ha puesto en valor el crecimiento del turismo internacional, el aumento del número de empresarios y autónomos vinculados al sector y la mejora del gasto medio por visitante, así como los reconocimientos obtenidos en publicaciones especializadas.

A su vez, Orgaz ha insistido en que el modelo que se defiende es el de un turismo de calidad, compatible con la vida cotidiana y basado en el cuidado del entorno urbano y monumental. "El turismo es una política transversal", ha señalado, subrayando la implicación de distintas áreas municipales en la programación del 40 aniversario.

Proyección internacional

En este sentido, 2026 se presenta como un año de especial actividad para la ciudad, que ostenta el título de Ciudad Europea del Deporte, ha formalizado su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 y desarrollará un amplio programa con motivo del aniversario, que incluirá la Asamblea del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad y actividades como vuelos en globo sobre el casco histórico.

El responsable municipal ha anunciado además la próxima firma de un convenio de colaboración con Turismo Centro de Portugal, con el objetivo de reforzar la cooperación con el país vecino, y ha confirmado la presencia de Cáceres en otras ferias internacionales, con el apoyo de la Junta de Extremadura.

La presencia en la Feria Internacional de Turismo de Lisboa se enmarca, así, en una estrategia destinada a consolidar la proyección exterior de Cáceres y atraer a un visitante interesado en su patrimonio, su oferta cultural y su experiencia urbana.