Cáceres rinde homenaje a las mujeres asesinadas y expresa su apoyo a las familias de menores víctimas de violencia vicaria

El Ayuntamiento de Cáceres ha mostrado su repulsa por los asesinatos de mujeres víctimas de la violencia machista en el minuto de silencio que se ha celebrado esta mañana, convocado por el Consejo Sectorial de la Mujer, y en el que han participado concejales y concejalas de la corporación municipal.

Durante el acto se ha rendido homenaje a las mujeres asesinadas en las provincias de Pontevedra, Castellón, Madrid y Navarra en los últimos días.

Con estos crímenes, según se ha recordado, en lo que va de año 10 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y otros 10 menores han quedado en situación de orfandad como consecuencia de esta violencia.

También se ha expresado el apoyo y la solidaridad con la familia de la menor asesinada por violencia vicaria junto a su madre en la provincia de Castellón el pasado día 17, así como con la familia del menor asesinado por este tipo de violencia en Arona (Tenerife) la semana pasada, manifestando la más enérgica condena ante estos hechos.

En el transcurso del acto se ha dado lectura a un manifiesto en el que se ha subrayado que “la violencia machista es el último eslabón de una cadena, la de la discriminación y la desigualdad por razón de sexo, a la que estamos sometidas las mujeres en una sociedad en la que aún impera el patriarcado. Una sociedad y un patriarcado que tradicional, cultural e históricamente, nos ha asignado y nos sigue asignando a las mujeres un papel de sumisión e inferioridad”.

El texto también ha señalado que se trata de la expresión más extrema de la desigualdad entre mujeres y hombres y que, tal y como reconoce la ONU, es “una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual, sobre la que apenas se informa debido a la impunidad de la que disfrutan los perpetradores y al silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas”.

Asimismo, se ha recordado que esta violencia se manifiesta de múltiples formas, entre ellas la ejercida por un compañero sentimental, la violencia sexual y el acoso, la esclavitud y explotación sexual, la mutilación genital o el matrimonio infantil.

El manifiesto ha incidido en que “la lucha contra la violencia machista debe ser una tarea común” y que es necesario aunar esfuerzos y compromisos desde la responsabilidad compartida de la ciudadanía y de los poderes públicos para erradicar esta lacra social.

Desde el Ayuntamiento de Cáceres y el Consejo Sectorial de la Mujer se ha reiterado el firme compromiso de seguir denunciando las agresiones, apoyando a las víctimas, evitando el silencio ante la violencia y promoviendo el respeto a la igualdad entre mujeres y hombres.