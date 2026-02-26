La Cisterna de San Roque recupera su esplendor en Cáceres tras una intervención integral

El Ayuntamiento de Cáceres ha presentado este jueves las actuaciones de mejora realizadas en la Cisterna de San Roque, una intervención orientada a la conservación y puesta en valor de este elemento patrimonial, en el marco del 40 aniversario de la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad.

El alcalde Rafa Mateos, junto a los concejales de Patrimonio Histórico, Tirso Leal, y de Turismo, Ángel Orgaz, ha explicado que el deterioro del espacio hacía imprescindible una actuación integral. La intervención ha contado con un presupuesto de 12.463 euros y ha sido ejecutada por la empresa Construcciones e Instalaciones Los Valentines COINVA. Los trabajos han incluido el vaciado completo del interior, una operación que no se acometía desde hacía aproximadamente dos décadas.

Limpieza, medición e iluminación

Una vez vaciada, las intervenciones llevadas a cabo han incluido la medición completa del interior, la limpieza de los paramentos y la retirada de los residuos acumulados en el fondo. Además, se han instalado dos focos LED sumergibles de gran potencia para mejorar su iluminación.

También se ha dotado a la cisterna de un sistema de filtrado y circulación del agua con luz ultravioleta. Posteriormente, se ha realizado un nuevo llenado hasta dos tercios de su volumen, completándose el resto de forma natural mediante filtración freática del terreno, sin aporte de agua procedente de la Ribera del Marco.

Durante la presentación, Mateos ha señalado que estas actuaciones son "un ejemplo más de la responsabilidad que supone el cuidado, la conservación y la divulgación de nuestro patrimonio histórico, sumando así un nuevo recurso turístico", y ha enmarcado los trabajos en la línea de colaboración continua que el ayuntamiento mantiene a través del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica.

Ligado al Baluarte de los Pozos

La cisterna de San Roque fue descubierta en 2005 durante las obras de reordenación del eje San Francisco (calle Miralrío) y forma parte del conjunto defensivo del Baluarte de los Pozos.

El espacio presenta una planta ovalada y conserva dos brocales originales, además de dos troneras de luz añadidas posteriormente. En su construcción se han reutilizado sillares de posible origen romano. Cuenta con una profundidad aproximada de 6,5 metros hasta la roca del fondo, una capacidad superior a los 130 metros cúbicos y un nivel habitual de agua que ronda los cinco metros.