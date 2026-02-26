La exposición 'Roma en Cáceres' explora la huella romana en la provincia a través de documentos y yacimientos

El programa cultural 'Hablan Nuestros Documentos'. Vuelve a la ciudad con la celebración de su edición número 33. Lo hace bajo título 'Roma en Cáceres', una exposición que tendrá lugar en el vestíbulo del edificio Pintores 10 de la Diputación de Cáceres.

La muestra se presenta como "un recorrido por la huella material y documental que el mundo romano dejó en nuestro territorio". Así lo ha indicado Montaña Paredes, responsable del Archivo de la Diputación de Cáceres.

A partir de los documentos recogidos en este registro, se propone un diálogo con las propias construcciones que aparecen en ellos. Testimonios arqueológicos que, desde hace más de dos mil años, perviven en forma de calzadas, puentes, inscripciones, murallas y núcleos urbanos.

Un legado romano de documentos y yacimientos

La exposición invita a reflexionar sobre "qué nos trajeron los romanos". Más allá de elementos tangibles como las infraestructuras, organización administrativa, arquitectura civil, arte y escritura, aportaron "una nueva concepción del territorio cuya impronta sigue siendo visible".

Uno de los núcleos centrales de la exposición se focaliza en la Vía de la Plata, la gran calzada que unía Emerita Augusta (Mérida) con Asturica Augusta (Astorga).

La muestra presta asimismo atención a otros enclaves significativos, como Augustobriga, (Talavera la Vieja) cuyos restos quedaron parcialmente sumergidos tras la construcción del embalse de Valdecañas en 1963.

El puente romano de Alcántara también ocupa un lugar destacado en la exhibición como una de las obras maestras de la ingeniería romana.

Difundir la cultura como objetivo central

La exposición se enriquece además con ediciones antiguas y estudios fundamentales para el conocimiento del pasado romano provincial. Entre las piezas expuestas figuran grabados del 'Voyage pittoresque et historique de l’Espagne' de Alexandre de Laborde y el 'Viaje de España' de Antonio Ponz.

A su vez, se incluyen las 'Noticias históricas de Cáceres' de Simón Benito Boxoyo y el 'Sumario de las antigüedades romanas que hay en España' de Juan Agustín Ceán Bermúdez. Igualmente, se incorporan trabajos arqueológicos contemporáneos que han contribuido al estudio de yacimientos, como Cáceres el Viejo.

Con esta nueva edición, la Diputación de Cáceres "reafirma su compromiso con la difusión del patrimonio documental y arqueológico". Además de acercar al público las fuentes históricas, les permite conocer los restos materiales que permiten reconstruir la presencia romana en la provincia.

La actividad propone contemplarlas y estudiarlas, pero se centra especialmente en preservarlas "como parte esencial de nuestra memoria colectiva".

La apertura de la exposición tendrá lugar este jueves y se podrá visitar hasta mediados de abril, de lunes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas.