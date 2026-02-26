Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una Extremadura Digna critica el aumento de fondos públicos para festejos taurinos en Cáceres

La formación insta al gonierno local a reconsiderar el pliego publicado, que incluye un tercer festejo

Su portavoz, Óscar Pérez, advierte de que retirarán su apoyo a la candidatura cultural si incluye este tipo de "eventos crueles y sangrientos"

Puerta grande para Emilio de Justo en Cáceres.

Puerta grande para Emilio de Justo en Cáceres. / Carlos Gil

Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

La formación Una Extremadura Digna (UED) ha expresado su "firme rechazo" la publicación del pliego para la celebración de festejos taurinos en Cáceres, que contempla una aportación municipal de 160.000 euros y la inclusión de un tercer festejo, frente a los dos celebrados durante la pasada Feria de San Fernando. Asimismo, ha advertido de que, si este tipo de eventos formaran parte de la programación vinculada a la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura, retirarían su apoyo a dicho proyecto.

A través de un comunicado, la agrupación ha criticado este miércoles que la cuantía destinada a este tipo de eventos ha aumentado en comparación con otros años, lo que, a su juicio, consolida una "tendencia al alza" en la financiación pública de los espectáculos taurinos en la ciudad. "No solo se mantienen los festejos taurinos, sino que aumenta la cuantía destinada a ellos en comparación con otros años", ha señalado su portavoz, Óscar Pérez.

Desde UED consideran que este incremento resulta "especialmente preocupante" en el actual contexto social y económico, y han vinculado el debate a la aspiración de Cáceres a convertirse en Capital Europea de la Cultura. Un proyecto que, a su juicio, debería estar vinculado a "valores culturales innovadores, inclusivos y respetuosos".

"La tortura no es cultura"

El portavoz de la agrupación ha cuestionado que se incrementen los recursos públicos "para financiar eventos basados en el sufrimiento y la muerte de animales" cuando existen "prioridades mucho más importantes" en la ciudad, como el acceso a la vivienda, el apoyo al pequeño comercio, la mejora de los servicios públicos o las políticas de empleo juvenil. "La tortura no es cultura, y menos aún en una ciudad que aspira a ser referente cultural europeo", ha afirmado Pérez.

Óscar Pérez, portavoz de Una Extremadura Digna.

Óscar Pérez, portavoz de Una Extremadura Digna. / El Periódico

La formación sostiene que la ampliación a un tercer festejo y el aumento de la aportación municipal evidencian una apuesta del equipo de Gobierno por reforzar este modelo festivo, algo que considera incompatible con una visión cultural moderna y alineada con estándares europeos.

Llamamiento al gobierno local

Desde UED también han defendido la necesidad de abrir un debate público sobre el modelo cultural de la ciudad y el destino de los recursos municipales. En su opinión, la programación debería centrarse en la música, el teatro, el patrimonio histórico, la creación contemporánea y las iniciativas juveniles.

Finalmente, han realizado un llamamiento al equipo de Gobierno para que "reconsidere el pliego publicado, suprima los festejos taurinos y abra un proceso participativo" que permita a la ciudadanía decidir sobre el uso de fondos públicos en este tipo de actividades.

TEMAS

