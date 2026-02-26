Fermín Solís da el salto a la música con un disco de pop de autor grabado en Cáceres

El dibujante e ilustrador cacereño Fermín Solís cambia el lápiz por la guitarra. El autor de novelas gráficas como 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', 'Elia' o 'Charles loves Josefa' debutará el próximo 27 de febrero en el panorama musical bajo el nombre de Martín Mostaza, su alter ego artístico.

Su primer trabajo discográfico llevará por título 'Canciones tristes para tardes alegres' y estará compuesto por diez temas de canción pop de autor, lo que supone un nuevo giro creativo que desplaza su universo de las viñetas al escenario, sin renunciar a su sello narrativo.

La grabación del álbum se ha realizado en el Mammoth Sound Studio de Cáceres bajo la producción del músico británico Sam George. El resultado es un disco de sonoridad acústica, con matices retro y una marcada vocación narrativa. Las canciones se conciben como pequeños relatos cotidianos en los que el texto tiene un peso central, con ecos que remiten a Bob Dylan, Leonard Cohen o José Luis Perales.

Imagen del artista cacereño Fermín Solís para su primer disco. / Agila Producciones

De la viñeta a la canción

Con este proyecto, Solís amplía su trayectoria creativa, hasta ahora vinculada principalmente al cómic y la ilustración. Su obra 'Buñuel en el laberinto de las tortugas' fue adaptada al cine en una película de animación premiada internacionalmente, lo que consolidó su proyección más allá del ámbito editorial.

Ahora, bajo el nombre de Martín Mostaza, abre una nueva etapa creativa centrada en la composición musical. La puesta de largo del disco tendrá lugar en marzo con una serie de conciertos que arrancarán de la mano de la Fundación CB, con dos citas de entrada gratuita en Mérida (6 de marzo) y Zafra (13 de marzo). El recorrido continuará el 28 de marzo en Cáceres, en el Espacio Belleartes, en un cartel compartido con McEnroe y The New Raemon. A estas fechas se suman actuaciones en Plasencia (10 de abril) y Logroño (22 de mayo), a la espera de nuevas confirmaciones.

Además de los temas del primer álbum, el artista adelantará algunas composiciones que formarán parte de su próximo trabajo, cuya grabación está prevista para finales del verano de 2026.