Encuentro fallido
Fiasco en la Plaza Mayor de Cáceres: la quedada de 'therian' no logra convocar participantes
El evento, que buscaba crear un espacio seguro y de encuentro, se quedó desierto pese a la promoción en redes sociales y la invitación a compartir experiencias
La quedada de los therian, prevista para hoy jueves a las 20.00 horas en la Plaza Mayor de Cáceres, no ha tenido la acogida esperada. Nuestro periódico se desplazó al lugar a la hora señalada y constató que no había nadie presente.
Los carteles que habían circulado por redes sociales promocionaban el encuentro como un espacio seguro, libre y respetuoso, pensado para charlar, compartir experiencias y conectar con personas con intereses similares. También sugerían a los asistentes traer collares, máscaras, orejas, o simplemente la "esencia de uno mismo".
Personas con espíritu animal
Pero, ¿qué son los therian? Se trata de personas que sienten que su identidad interna está, de alguna manera, conectada con un animal, ya sea de forma parcial o total, y que esa conexión tiene un componente psicológico, espiritual o emocional. No se trata únicamente de un interés por los animales, sino de una sensación profunda de que su "yo" interno comparte características, comportamientos o energías con una especie concreta. Cada therian vive esta experiencia de manera muy personal: algunos la sienten como una identificación interna que define parte de su personalidad, mientras que otros la perciben casi como una conciencia dual, donde conviven el yo humano y el "yo animal".
Señales visibles e internas
Para expresar esta identidad, muchos therian utilizan gestos, movimientos, posturas o comportamientos inspirados en su animal interno, y a veces recurren a accesorios, como collares, máscaras, orejas, colas o ropa simbólica, como una forma de comunicar su conexión con el mundo animal sin palabras. Otros simplemente manifiestan su esencia a través de actitudes, rituales o experiencias espirituales, sin necesidad de objetos visibles. Este fenómeno no busca llamar la atención, sino generar un sentido de pertenencia y autoexpresión dentro de una comunidad que comparte intereses y experiencias similares, creando espacios seguros donde puedan explorar y celebrar su identidad de manera abierta y respetuosa.
A pesar de la intención de reunir a esta comunidad en un espacio público y seguro, la convocatoria no logró atraer participantes, dejando la Plaza Mayor vacía a la hora prevista.
- La inauguración del nuevo Mercado Franco en El Rodeo marcó un hito en la historia comercial de Cáceres
- Un conductor sin carnet y positivo en drogas huye de un control, embiste a dos policías locales, les causa lesiones y les destroza el frontal del coche en Cáceres
- Muere en Cáceres Dylor, mujer referente en el mundo de la caza y Condesa viuda de Trespalacios
- El bar bazar de Cáceres
- Buscan a un 'therian' en la Facultad de Magisterio de Cáceres
- La Madrila y su emblemática discoteca Faunos se consolidaron como referencia del ocio nocturno en Cáceres en 1987
- Cierra la tienda Punt Roma de la avenida de España de Cáceres y deja en la calle a tres trabajadoras
- Desmontando el Hilton de Godoy en Cáceres: jardines, gastronomía, artesanía y arte con 3,7 millones en fondos FEDER