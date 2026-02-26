Fiasco en la Plaza Mayor de Cáceres: la quedada de 'therian' no logra convocar participantes

La quedada de los therian, prevista para hoy jueves a las 20.00 horas en la Plaza Mayor de Cáceres, no ha tenido la acogida esperada. Nuestro periódico se desplazó al lugar a la hora señalada y constató que no había nadie presente.

Los carteles que habían circulado por redes sociales promocionaban el encuentro como un espacio seguro, libre y respetuoso, pensado para charlar, compartir experiencias y conectar con personas con intereses similares. También sugerían a los asistentes traer collares, máscaras, orejas, o simplemente la "esencia de uno mismo".

Cartel difundido a través de las redes sociales. / Cedida

Personas con espíritu animal

Pero, ¿qué son los therian? Se trata de personas que sienten que su identidad interna está, de alguna manera, conectada con un animal, ya sea de forma parcial o total, y que esa conexión tiene un componente psicológico, espiritual o emocional. No se trata únicamente de un interés por los animales, sino de una sensación profunda de que su "yo" interno comparte características, comportamientos o energías con una especie concreta. Cada therian vive esta experiencia de manera muy personal: algunos la sienten como una identificación interna que define parte de su personalidad, mientras que otros la perciben casi como una conciencia dual, donde conviven el yo humano y el "yo animal".

Señales visibles e internas

Para expresar esta identidad, muchos therian utilizan gestos, movimientos, posturas o comportamientos inspirados en su animal interno, y a veces recurren a accesorios, como collares, máscaras, orejas, colas o ropa simbólica, como una forma de comunicar su conexión con el mundo animal sin palabras. Otros simplemente manifiestan su esencia a través de actitudes, rituales o experiencias espirituales, sin necesidad de objetos visibles. Este fenómeno no busca llamar la atención, sino generar un sentido de pertenencia y autoexpresión dentro de una comunidad que comparte intereses y experiencias similares, creando espacios seguros donde puedan explorar y celebrar su identidad de manera abierta y respetuosa.

'Therian'. / El Periódico

A pesar de la intención de reunir a esta comunidad en un espacio público y seguro, la convocatoria no logró atraer participantes, dejando la Plaza Mayor vacía a la hora prevista.