La Filmoteca de Extremadura proyecta hoy en Cáceres 'La buena letra' dentro del ciclo Camino a los Goya

Versarte Jam, este jueves en Belleartes

Versarte Jam es un micro abierto o jam session artístico y cultural donde cualquier persona puede participar y compartir su obra o talento. El formato es abierto e inclusivo: música, poesía, recitales, canto, improvisación y otras formas de expresión creativa tienen cabida. Será este jueves en Belleartes a las 21.30. La sala está ubicada en la calle Donoso Cortés. Más que un concierto cerrado, es un espacio de encuentro.

‘La buena letra’ llega a la Filmoteca

Dentro del ciclo Camino a los Goya se proyecta a las 19.30 horas de hoy en la Filmoteca de Extremadura de Cáceres, en la calle Rincón de la Monja, la película ‘La buena letra’ (España, 2025), dirigida y escrita por Celia Rico, adaptación de la novela homónima de Rafael Chirbes. La cinta se proyecta en versión original en castellano y valenciano con subtítulos en castellano. Una cita ineludible para los amantes de la buena cinematografía.

‘Los cuatro entierros de Muñoz Torrero’

«Ayer me mataron, es hora ya de contar quién fui y por qué lo hicieron», con estas palabras el extremeño Diego Muñoz-Torrero inicia el documental que rinde homenaje a su figura. El audiovisual ‘Los cuatro entierros de Muñoz Torrero’ busca recordar su labor. Se podrá ver esta tarde en Gran Teatro. Junto a la proyección se cuenta con la actuación del cantautor Luis Pastor. La entrada es gratuita, aunque previa recogida de invitación. Es a las 20.00 horas.