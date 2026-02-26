La Frutería Galiche y el antiguo BBVA de 'la París' serán un nuevo estudio de arquitectura de Cáceres

Dos locales en uno. Por un lado, Galiche, establecimiento de frutas, verduras y embutidos; por otro, la que fue sede del BBVA del barrio. Ambos espacios se convertirán próximamente en un establecimiento de oficina de obras y arquitectura en la avenida de París de Cáceres, centro neurálgico de Cabezarrubia. La operación es, en sí misma, un ejemplo claro de la transformación que experimenta esta vía desde hace años.

El nuevo estudio se ubicará junto a Solitium (Grupo Solitium, compañía de servicios ofimáticos, informáticos, tecnologías de la información y gestión de contenidos para pymes) y el restaurante Origen. En pocos metros conviven así tecnología, hostelería y, ahora, arquitectura, en una avenida que ha ido modulando su perfil comercial sin perder su peso residencial.

Pero para entender lo que supone este cambio hay que detenerse en lo que hubo antes. Galiche ha formado parte durante un tiempo del paisaje cotidiano del barrio como lo hicieron otras fruterías célebres de Cabezarrubia. Entre ellas, la de Aquilino, cerrada por jubilación en 2022. Su despedida dejó una estampa difícil de repetir: tras 51 años de oficio, el frutero bajó la persiana entre lágrimas de clientes que lo consideraban insustituible.

Imagen de los dos locales que están en obras. / Miguel Ángel Muñoz Rubio

"Empecé con 14 añitos y el oficio lo aprendí gracias a mi padre", recordaba al repasar una trayectoria iniciada por su padre en la calle General Ezponda y continuada después en la calle Amberes, donde abrió su propio negocio en 2004. "He sido muy afortunado vendiendo fruta y despachando a los clientes con una sonrisa", señalaba con nostalgia al despedirse. Durante días, la clientela le repetía: "Es que no hay un frutero igual en todo el barrio". Y él respondía con agradecimiento: "Les doy las gracias, porque a pesar de los años que llevo aquí, uno no termina de acostumbrarse".

Ese tipo de comercio de cercanía ha definido durante décadas la identidad de Cabezarrubia. La reconversión del local de Galiche no borra esa memoria, pero sí marca un nuevo rumbo en la tipología de negocios que se instalan en la avenida.

Una avenida nacida en los noventa

La avenida de París, situada en el polígono Cabezarrubia, se consolidó a finales de los años 90 como una de las zonas de expansión mejor diseñadas y más próximas al centro urbano. El hito principal fue el Edificio París, entregado en 1997 por Construcciones Aesa, cuya impresionante fachada ha sido reconocida por muchos vecinos como una de las más llamativas del entorno.

El inmueble cuenta con una peculiaridad singular: en su interior alberga una réplica a gran escala de la Torre Eiffel que da acceso a los garajes. En sus amplios patios interiores reside además un mural con motivos alusivos a la ciudad francesa y sus monumentos. El edificio se compone de 40 viviendas, además de locales, garajes y trasteros.

Imagen del parque. / Miguel Ángel Muñoz Rubio

Muy cerca se encuentra el Edificio Cabezarrubia, ubicado entre las calles Londres y París. Consta de dos bloques comunicados entre sí por un patio de luces y suma también 40 viviendas, locales, garajes y trasteros. De su fachada destacan los balcones curvos estilizados, diseño que posteriormente se convirtió en opción recurrente en promociones siguientes debido al éxito obtenido, así como la variedad cromática empleada en los materiales exteriores. Fue entregado en 1996, coincidiendo con la plena actividad comercial del polígono.

En la actualidad hay 340 viviendas construidas en la avenida de París. La vivienda más representativa oscila entre los 105 y los 120 metros cuadrados y fue levantada entre 1990 y 1999, en plena expansión urbana de la zona, con el Centro Comercial Ruta de la Plata de la calle Londres como referente no solo de la barriada sino de Cáceres y su cinturón metropolitano.

El entorno se completa con el Monumento a la Azafata, obra de Santiago de Santiago (1998), y el parque de la avenida de París, que refuerzan su carácter de espacio residencial consolidado.

Nuevos usos en el corazón de Cabezarrubia

La avenida mantiene una oferta diversa: Perfil de Estudios de Cocina, Multitienda París o la joyería de Germán Tejada Donaire conviven con restaurantes como Gumia, La Fabiola o Santiesteban. La llegada de un estudio de arquitectura añade un perfil profesional a una vía que combina vivienda, comercio y servicios.

Imagen de la avenida de París. / Miguel Ángel Muñoz Rubio

La unión de Galiche y la antigua oficina bancaria para albergar un despacho técnico simboliza ese tránsito: de la fruta a los planos, del trato diario en el mostrador al diseño de proyectos. No es solo un cambio de actividad, sino una señal más de cómo la avenida de París, sin crecer en número de edificios, sigue transformándose por dentro.

Cabezarrubia nació como zona de expansión y consolidó en los noventa una intensa vida comercial. Tres décadas después, la avenida vuelve a redefinirse. Esta vez, a golpe de reforma interior y nuevos usos profesionales.