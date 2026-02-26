Los ganadores del Concurso de Peleles de Cáceres ya se conocen

La Escuela Infantil Santa Bárbara, la Asociación Conecta Peruanos y la Asociación Vecinal Ciudad Monumental han sido los ganadores del III Concurso de Peleles, organizado con motivo de la Fiesta de las Lavanderas y el Febrero, consolidando esta tradición como un referente cultural y participativo de la ciudad.

Los primeros tres premios, dotados con material escolar valorado en 300, 200 y 100 euros respectivamente, reconocen la creatividad y el esfuerzo de las entidades participantes. Además, el pelele confeccionado por la Escuela Educación Infantil Santa Lucía ha recibido una mención especial al ser el más votado por el público.

Jurado y participantes, protagonistas de la fiesta

La concejala de Participación Ciudadana y Universidad Popular, Jacobi Ceballos, asistió a la entrega de los premios y destacó que el jurado, compuesto por profesionales del arte y la cultura y un representante del Ayuntamiento, valoró "la creatividad y originalidad, técnica y estética, su relación con la temática de las lavanderas y el uso de materiales sostenibles".

Ceballos agradeció la participación de los centros educativos de primaria, educación infantil y especial, así como de entidades sociales y asociaciones, destacando que gracias a ellos la fiesta ha podido llegar a 20 centros y entidades durante casi un mes, con actividades como cuentacuentos, escape-rooms, confección de peleles y coquillos, talleres de chapas y totebags, fomentando que niños y adultos conozcan la historia de la ciudad y de sus lavanderas.

Tradición y participación ciudadana

Aunque el desfile previsto para el 13 de febrero tuvo que suspenderse por alerta meteorológica, sí se celebró la quema del pelele, la lectura del manifiesto y la degustación de los tradicionales coquillos, al ritmo de las canciones más típicas de la festividad. Por otro lado, la III exposición de los peleles en el Centro Comercial Ruta de la Plata fue un éxito con numerosos visitantes, quienes pudieron apreciar la indumentaria tradicional de lavanderas y aguadores, así como los 21 peleles participantes de este año. La concejala resaltó "la labor, el trabajo y el compromiso de todos los centros y entidades que han colaborado en divulgar y engrandecer la festividad".

Noticias relacionadas

Además, se entregaron diplomas de agradecimiento a más de 20 entidades y colegios que participaron en el concurso y colaboraron en la exposición, así como al Centro Comercial Ruta de la Plata y su gerente Rocío Pérez por facilitar el montaje de la muestra.