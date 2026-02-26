El Hotel Meliá, hoy NH Palacio de Oquendo, se construyó en Cáceres en 1989: así es ahora

Fue en marzo de 1989 cuando se anunció en Cáceres la construcción en la plaza de San Juan del Hotel Meliá, hoy NH Palacio de Oquendo. Situado en la Plaza de San Juan, fue construido en el siglo XVI. Ahora, el histórico hotel ofrece 86 habitaciones con vistas a la plaza o a un tranquilo patio interior. Todas las estancias están elegantemente decoradas en tonos claros, muebles y suelos de madera, y ofrecen las comodidades para sumergir al huésped en la herencia cultural de Cáceres. De hecho, una de las habitaciones superiores, además, da a la muralla árabe de la ciudad.

Tirando de hemeroteca y en este tradicional recorrido por nuestro pasado en Cáceres, ese mismo mes de marzo la Caja Rural de Cáceres se integra en Caja Salamanca y Lola Flores se sienta en el banquillo por no pagar a Hacienda. Además, una farmacéutica de Aliseda ingresa en prisión por estar implicada, junto a su marido, en un delito de falsificación de recetas. Igualmente, el teniente de Farmacia Militar, Juan Bautista Castellanos, natural de Abadía (Cáceres), recibe de manos de ETA tres tiros a bocajarro en la nuca.

Igualmente, en junio de aquel año, cinco empresarios extremeños ponen en marcha la primera compañía aérea de la región: Lineas Aéreas Extremeñas y un referéndum en Cañaveral decide prohibir la vuelta al director del colegio, acusado de abusar sexualmente de niñas.

Un mes después, en junio, los cacereños colapsan la zona de San Juan con la boda de Manolo, jugador del Atlético de Madrid, y Ángela Valiente, su novia. Fue el junio de ese verano del 89, por otro lado, el triunfal estreno de 'Medea' en el Teatro Romano de Mérida con Montserrat Caballé y José Carreras; al último pase asiste la Reina Doña Sofía.

Fue buen año para el deporte extremeño: Pepe Fouto preside el Mérida, José María Bermejo, el Cáceres CB, y José Antonio Tejedor, el Cacereño.