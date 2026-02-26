Inmaculada Domínguez, de la Asociación de Mantillas de Cáceres: "Queremos mantener la tradición, afianzarla y crear vínculo entre todas"

"Salir de mantilla es un privilegio". En Cáceres ha nacido una nueva organización que promete estar presente durante los próximos años en Semana Santa o en las procesiones de la Virgen de la Montaña. Se trata de la Asociación de Mantillas, una entidad que nace con el objetivo de "promover la salida de mantillas". "Lo que queremos es mantener la tradición, afianzarla en todo lo que se pueda, y crear un vínculo entre las que salimos para poder ayudarnos entre todas", cuenta Inmaculada Domínguez, presidenta de la asociación y una de sus fundadoras.

La idea es crear un grupo que reúna tanto a mujeres que ya salen en Semana Santa como a aquellas que buscan compañía para hacerlo, así como a quienes, aunque ya no participen, cuentan con la experiencia necesaria para ayudar y guiar a las nuevas incorporaciones.

Darse apoyo

Surgió el año pasado, cuando Inmaculada salió con su grupo de amigas pero se encontraron que en la procesión había solo dos mantillas más. De ese sentimiento de piña de salir juntas, algo que "nos ha ido muy bien", nació el plan de idear algo para promover la figura de las mantillas. "Pensamos que sería una buena idea intentar darle una asociación, una cobertura, y que fueran más las que pudieran acompañarnos y entre todas ayudarnos", explica.

Mantillas antes de salir en procesión. / Cedida

La asociación quiere derribar barreras que puedan hacer que haya muchas mujeres que, aunque se planteen salir en las procesiones, finalmente no lo hagan. "Esto se trata simplemente de dar una facilidad, que alguien que tenga interés en querer salir de mantilla y esté un poco perdida, o si le falta la tradición familiar, o a lo mejor no se la puede poner o la tiene pero sola no se atreve, que pueda salir con nosotras".

Buena acogida

De momento, la aceptación, por parte de todos, ha sido bastante buena. "Empezamos siendo 5 y ya somos más de 20", cuenta. El siguiente paso, después de la difusión, es buscar un lugar donde puedan reunirse y puedan prepararse entre todas, pues el proceso no es nada sencillo.

Por parte de las cofradías, la acogida ha sido también "muy buena", algo por lo que se muestra muy agradecida. "Varias de ellas nos han dicho ya que estarían encantadas de que participáramos en sus procesiones y nos han convocado a la fecha en la que es y el horario que sería de salida. Hemos tenido una respuesta bastante favorable".

Proceso de creación de una mantilla. / Cedida

La asociación pretende estar presente, no solo en todas las procesiones en las que salga una Virgen (aunque hay alguna excepción como la de los Estudiantes, en la que no hay imaginería mariana pero sí mantillas", sino también en la de la patrona, la Virgen de la Montaña.

Experiencia y sabiduría

Inmaculada realiza una llamada sobre todo a aquellas personas mayores que hayan salido durante años como mantilla y que puedan aportar su experiencia. "Si no quieren salir, pueden ayudarnos así, aunque también pueden acompañarnos un pequeño tramo del trayecto".

Ella, que es de Jaraíz de la Vera, ya se ha reunido con veteranas mujeres de su localidad, donde esta tradición está bastante arraigada en la Cofradía de la Soledad. "Nos han ayudado con algunos métodos para incluso dejarla fija, dejarla ya montada, lo que pueda agilizar mucho el ponértela y tenerla preparada". De momento solo estarán en la capital de provincia, aunque puestos a soñar, gustaría poder llegar a más rincones de la región.

Un impulso

Si todo sale bien, la asociación podría suponer un impulso para la Semana Santa cacereña, declarada como Fiesta de Interés Turístico Internacional, otorgando un mayor número de mantillas y, por tanto, mejorando la calidad de los cortejos, sobre todo de aquellos que anden más escasos de gente.

Quien quiera ponerse en contacto con ellas puede hacerlo a través de sus redes sociales, por el correo mantilladecaceres@gmail.com o mediante el teléfono 696 25 09 04. Una vez que haya un punto de encuentro, antes de cada procesión la asociación se reunirá, se prepararán entre ellas, y partirán juntas a la salida procesional.

Mantilla en procesión. / Pablo Parra

"Nosotras nacemos con la idea de servicio a los demás, a todas las cofradías, porque es un privilegio poder acompañar a la Virgen". Una nueva figura que nace en la ciudad y que promete cambiar la Semana Santa cacereña, dentro de lo posible, a mejor, manteniendo una de las tradiciones más especiales de las procesiones: las mantillas.