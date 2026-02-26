Manifiesto, feria científica y formación: así será la semana de las altas capacidades en Cáceres

El talento también necesita cuidados. Bajo esa premisa, la asociación TalentiaEx ha programado una semana de actividades con motivo del Día Mundial de las Altas Capacidades, que se conmemora el próximo 14 de marzo, con el objetivo de dar visibilidad a este colectivo y reivindicar una atención educativa ajustada a sus necesidades.

Con sede en Cáceres y presencia en toda la región, la entidad nació en 2017 como un proyecto piloto con ocho familias y siete años después supera el centenar. Ese crecimiento llevó a formalizar la asociación hace aproximadamente año y medio, con la idea de contar con una estructura más sólida, optar a ayudas y ampliar iniciativas. "Empezamos para ver qué tal funcionaba y hoy ya somos 102 familias", explica su presidenta, Cristina Alonso, quien subraya que el impulso se sostiene, sobre todo, gracias a la implicación directa de padres y madres. "Aquí hay mucho trabajo, mucho corazón y sentido común", resume.

Una semana para dar visibilidad

La programación dará comienzo el viernes 13 de marzo en las escalinatas del Ayuntamiento de Cáceres con la lectura del manifiesto por parte de menores y familiares. Será un acto abierto a la ciudadanía al que están invitados representantes políticos y centros educativos, y que contará con la colaboración de la Fundación Atrio.

El sábado 14 de marzo, la fecha más señalada, la plaza de Italia acogerá la Feria de Ciencias, donde los más pequeños desarrollarán talleres y experimentos con el apoyo de los mayores.

La agenda culminará el sábado 21 de marzo con la visita de Andrés Alonso Castán, referente nacional en altas capacidades, que impartirá una formación orientada a conectar el trabajo que se realiza en Extremadura con experiencias consolidadas en otras comunidades y a reforzar la red de apoyo.

Representantes de TalentiaEx, promotora de la semana de actividades por el Día de las Altas Capacidades, en su sede en Cáceres / Jorge Valiente

Enriquecimiento y acompañamiento

Uno de los ejes principales de TalentiaEx es el "enriquecimiento educativo". La asociación ofrece talleres adaptados a distintas edades, además de acompañamiento a las familias y coordinación con los centros escolares. Desde la sección juvenil, integrada por participantes a partir de 16 años, se aporta además la perspectiva de quienes han pasado por el sistema educativo como alumnado con altas capacidades.

Como representante, el joven Carlos Paredes explica que, en ocasiones, los contenidos que se imparten en el colegio o el instituto "se quedan cortos" y no siempre se plantea una ampliación acorde a su potencial, lo que puede desembocar en desmotivación o frustración. Al mismo tiempo, reconoce que son perfiles intensos y con gran capacidad de cuestionamiento, lo que también supone un reto para el profesorado.

Nuevo impulso

Como novedad para este año, la asociación organizará el primer campamento de verano para personas con altas capacidades en Extremadura, previsto para el mes de julio en el Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural ‘El Anillo’ de Cáceres. “Será un programa piloto dirigido a menores de entre 9 y 12 años y contará con 29 plazas”, aclara Cristina Alonso.

A este avance se suma además un reconocimiento nacional: el centro de estudios Gardner, del que forma parte el programa de enriquecimiento que trabaja de la mano de la entidad, ha sido galardonado recientemente con un premio que recogerán el próximo 13 de abril en el Teatro Alcalá de Madrid.

Dos hitos que refuerzan el crecimiento de un proyecto que nació como una prueba y que hoy reúne a más de un centenar de familias en la región, con la mirada puesta en que el talento encuentre en Extremadura el espacio que necesita para desarrollarse.