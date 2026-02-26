El NH Collection Palacio de Oquendo de Cáceres recupera sabores de infancia con un consomé de jamón y codillo

Cáceres es una de las mejores ciudades del mundo para desayunar porque hacerlo en un escenario con una ciudad patrimonio de la humanidad de fondo es algo inigualable. El ejemplo más evidente lo encontramos en el NH Collection Palacio de Oquendo, en plena plaza de San Juan, donde desayunar es toda una experiencia y, también, un recuerdo, un viaje lleno de sabores y olores a aquellas cocinas donde el puchero permanecía toda la mañana al fuego y el olor a jamón impregnaba la casa entera. Como cuando vivían las abuelas.

En uno de los salones del hotel, entre cafés recién hechos, fruta cortada y bollería, se presenta esta propuesta que mira al pasado para reinterpretarlo con técnica y delicadeza: un consomé de hueso de jamón con codillo y huevo poché, coronado por una gelée de hierbabuena, pepino y hasta manzana que aporta un matiz inesperado.

El desayuno de nuestra infancia llega a Cáceres / Jorge Valiente

La idea ha nacido de la colaboración entre el chef del hotel, Miguel Ángel Sánchez, y el cocinero Alejandro Hernández, de Versátil en Zarza de Granadilla (una Estrella Michelin). Durante jornadas trabajaron juntos, en reuniones de mesa y de cocina, hasta dar con un plato que uniera imagen, sabor y emoción. “Quisimos hacer algo que llegara al corazón del comensal”, explicado el chef del hotel, que lleva 27 años vinculado a este establecimiento.

El resultado es una infusión de jamón y codillo que, al servirse, funde suavemente una gelatina de menta inspirada en esa costumbre —presente en algunas localidades— de aromatizar el cocido con hierbabuena. El conjunto remite a los “mocheros” y a las cocinas de las abuelas, a ese caldo lento que se preparaba sin prisas. Un plato pensado desde la memoria, pero ejecutado con precisión contemporánea.

Un momento clave en la experiencia del hotel

Felisa Acedo, directora del establecimiento, lo cuenta así de gráficamente en este encuentro con El Periódico Extremadura: "El desayuno es uno de los tres momentos fundamentales en la estancia de un cliente, junto a la llegada y la primera impresión de la habitación. Es el instante de pausa antes de salir a recorrer la ciudad". Es entrar, sentarte a los pies de la cama, descalzarte, dormir plácidamente, disfrutar de un baño. Y luego, el buffet, que incluye opciones adaptadas a todo tipo de alergias, intolerancias y preferencias alimentarias, desde propuestas veganas y vegetarianas hasta elaboraciones específicas bajo demanda. La cocina, subraya Acedo, está “muy concienciada” con este aspecto, tanto en el desayuno como en el resto de servicios del día.

El desayuno buffet tiene un precio de 18,90 euros, y el consomé especial puede añadirse por 15 euros. Está abierto no solo a huéspedes, sino también al público general, previa reserva con al menos un día de antelación para garantizar la preparación del plato.

La propuesta encaja además con la creciente tendencia del brunch, cada vez más presente en ciudades como Cáceres. Los fines de semana, el servicio se prolonga hasta las once y media de la mañana, permitiendo ese desayuno tardío que roza el almuerzo y que se convierte en pequeño homenaje personal.

Un hotel con historia en el corazón de Cáceres

Fue en marzo de 1989 cuando se anunció en Cáceres la construcción en la plaza de San Juan del Hotel Meliá, hoy NH Palacio de Oquendo. Situado en el corazón del casco histórico, fue construido en el siglo XVI. Ahora, el histórico hotel ofrece 86 habitaciones con vistas a la plaza o a un tranquilo patio interior. Todas las estancias están elegantemente decoradas en tonos claros, muebles y suelos de madera, y ofrecen las comodidades para sumergir al huésped en la herencia cultural de Cáceres. De hecho, una de las habitaciones superiores, además, da a la muralla árabe de la ciudad.

El Palacio de Oquendo no es solo un hotel. Desde su apertura supuso una revolución en el casco histórico cacereño. La rehabilitación del edificio, iniciada a finales de los años ochenta, combinó respeto patrimonial con un concepto moderno de alojamiento, algo inédito entonces en la ciudad.

Fue un impulso para el turismo en plena expansión del Festival de Teatro Clásico, por el que pasaron figuras como Nuria Espert, Penélope Cruz, hasta los más recientes de Juego de Tronos, Masterchef o, en los últimos días, el cantante Manolo García, que se fue emocionado tras el cariño recibido. Por sus salones han pasado personalidades del mundo cultural, político y social, y ha servido de base para rodajes de películas y series que han elegido Cáceres como escenario.

Hoy, tres décadas después, el hotel mantiene ese equilibrio entre historia y contemporaneidad. Y en esa línea se sitúa también este desayuno: tradición reinterpretada, memoria convertida en alta cocina accesible. Un caldo de jamón que huele a infancia, servido en pleno siglo XXI, en un palacio que ha visto pasar generaciones. Innovar es volver al origen y hoy este diario ha sido testigo de excepción.