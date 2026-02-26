Way Cáceres retoma las obras y acogerá ocho nuevas empresas tras 22 meses de parálisis

Han pasado más de 22 meses desde que Decathlon cambiase la calle Pintores por una nave en el centro comercial Way Cáceres, un recinto que se había planteado como una nueva zona de ocio y lifestyle en el núcleo urbano de la ciudad (donde se encontraba el antiguo matadero). Desde entonces, no se sabía nada del proyecto. Todo parecía estar paralizado. Sin embargo, hace unas semanas al fin se adentraron nuevamente dos máquinas para comenzar con los movimientos de tierra previos al comienzo de las nuevas edificaciones. El espacio, promovido por la empresa Kronos y de cuya parte comercial se encarga Savills, al fin vuelve a tener actividad y sueña con ver instaladas nuevas empresas en los próximos años.

Desde la entidad se confirma que las obras se han retomado y avanzan que hay varias empresas interesadas en instalarse en el recinto hasta ocho contratos firmados. Sin embargo, no pueden avanzar nombres porque existirían cláusulas de confidencialidad: "Hay algunas marcas bastante importantes", cuentan.

Galería | Así van las obras de Cáceres Way /

El objetivo

Way Cáceres llegó a la ciudad con el objetivo de ofrecer un amplio catálogo de actividades, una gran zona de restauración y entretenimiento enfocada al disfrute de todos los públicos, además de establecimientos de moda. Presentaba un proyecto con arquitectura vanguardista y un innovador diseño para elevar la experiencia comercial a su máximo expresión. De sus más de 25.000 metros cuadrados apenas se utilizan en la actualidad 6.500. Otros 4.000 estarían destinados al ocio infantil, contaría con unas 900 plazas de aparcamiento en total (a día de hoy apenas cuenta con 250) y se crearían siete salas de cine. Una de las cuestiones que abordaba este espacio, cuya apertura inicial estaba planteada para la primavera de 2022 y que se fue retrasando hasta anunciar que la primera fase abriría al público dos años después, era la predominancia del comercio en el área de superficies medias, los servicios y la innovación en la galería comercial, y un lugar para disfrutar en familia en la parte de ocio y restauración.

La inversión que estaba previsto acometer en el centro comercial, en sus dos fases, era de 35 millones de euros. Sin embargo, es posible que la cuantía final del proyecto haya cambiado por el incremento de los costes. La promotora no lo ha confirmado. La previsión de generación de empleo una vez que el centro esté concluido es de 500 trabajadores entre directos e indirectos. El centro llevará la marca de Way, que es la de promoción de retail de Kronos.

El segundo proyecto

Way Cáceres es el segundo proyecto de retail de Kronos en España. Su propósito en la ciudad es el de convertirse en el primer espacio comercial de nueva generación en Extremadura. Kronos cuenta con otro proyecto: Way Dos Hermanas, el espacio comercial ubicado en la localidad sevillana que lleva más de cinco años abierto. La firma desistió finalmente de construir Way Ourense. En total, los dos espacios que van a salir adelante (Cáceres y Dos Hermanas) representaban una inversión aproximada conjunta de más de 100 millones de euros para una superficie comercial total de 73.000 metros cuadrados.