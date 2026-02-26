Cáceres impulsará el mundo rural: aprueba ampliar puentes, crear una agrupación y reactivar el tejido social

El pleno de este jueves realizado en la Diputación de Cáceres comenzó con un significativo minuto de silencio. Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, era quien proponía este homenaje en honor de las víctimas de violencia de género registradas desde el pasado 23 de febrero.

Tras mencionar a cada una de ella, expresaba su desaprobación ante cómo se reacciona ante esta situación. "Son nombres de personas asesinadas sin motivo y el país sigue adelante como si nada", ha declarado.

Tras la pausa conmemorativa, el pleno ha comenzado con la lectura de los correspondientes puntos a votar. Los puntos más destacados que se han aprobado en la reciente asamblea abarcan dos acciones que, desde la institución, consideran de especial importancia.

Inversión en el mundo rural

En primer lugar, la ampliación del puente que cruza el arroyo Guadalupejo. El objetivo de esta obra, que se enmarca en el Plan de inversiones en carreteras de la diputación, es "hacer más accesible las zonas rurales".

El resultado permitirá que más de un coche puedan circular por el puente, a la vez que se rehabilitará el firme.

A su vez, se ha aprobado el expediente de constitución de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Cáceres-Beira Baixa. Presentan esta acción como un "método de defensa del mundo rural", que además reforzará la relación con Portugal.

La sociedad estará formada por ocho entidades municipales. Estas trabajarán en conjunto con el objetivo de impulsar proyectos que fomenten la actividad en ambas zonas.

En este mismo sentido, se acepta el Plan de actuación del área urbana funcional Trasierra-Tierras de Granadilla (EDIL 5.2 TTG). A partir de él se impulsará proyectos pilotos innovadores en la zona. La finalidad es "reactivar el tejido social y solucionar las problemáticas que afectan al mundo rural". La creación de empleo para los jóvenes y viviendas para nuevos pobladores nacionales e internacionales han sido las acciones más destacadas.

Incorporación a nuevas entidades

A su vez, en el pleno se ha presentado la nueva participación de la Diputación de Cáceres en la Comunidad Energética del Salto del Calderón. Este proyecto, nacido desde la propia ciudadanía en el municipio cacereño de Piornal, es referente tanto a nivel regional como nacional.

En sus inicios la Institución Provincial actuaba como entidad asesora, pero ahora ya forma parte como socio de la compañía.

Otras cuestiones aprobadas por unanimidad comprenden diversas subvenciones nominativas. Estas se destinan a las áreas de cultura y deportes, igualdad y políticas sociales, obras e inversiones a entidades locales y proyectos de asociaciones sin ánimo de lucro.

Financión para diferentes áreas

Igualmente, también se autorizaron las actuaciones enmarcadas en el Plan especial de pedanías obras de 2026 y el Programa de inversiones extraordinarias en entidades locales. Esta última actuación sirve para atender situaciones puntuales no incluidas en planes provinciales.

Finalmente, se llevará a cabo la revocación del convenio de delegación con los ayuntamientos de Cerezo, Jarandilla de la Vera y Madrigal de la Vera. Esta derogación, efectuada a favor del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (Oargt), es para la gestión y recaudación de la tasa de basura.

Por su parte, se ratificó el convenio de delegación con el Ayuntamiento de Collado de la Vera para la gestión y recaudación de la tasa de abastecimiento de agua potable a domicilio.