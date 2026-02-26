Quedada 'therian' en la Plaza Mayor de Cáceres: jóvenes compartirán experiencias y conectarán con su lado animal

Este jueves 26 de febrero a las 20.00 horas en la Plaza Mayor de Cáceres está programada una quedada therian, un encuentro abierto en el que los participantes podrán charlar, compartir experiencias y conectar entre ellos, en un ambiente libre, seguro y respetuoso. Quienes asistan están invitados a llevar collares, máscaras, orejas o simplemente su esencia, según prefieran.

Therians: identidad, autoexpresión y comunidad

El movimiento therian, personas que dicen sentirse psicológica o espiritualmente conectadas con animales y que a veces expresan esa conexión a través de gestos, accesorios o comportamientos inspirados en diferentes especies, ha ganado visibilidad en las últimas semanas en España, especialmente a través de redes sociales. La convocatoria de este jueves sigue esa línea de encuentros orientados a la autoexpresión y la comunidad.

Durante las últimas semanas se han organizado o anunciado múltiples quedadas therian en otras partes de España. Por ejemplo, se informó de una reunión en Ponferrada (El Bierzo) para este viernes 27 de febrero con el objetivo de reunir a personas interesadas en el fenómeno y fortalecer lazos comunitarios. También se han producido citas en ciudades como Gijón (Asturias) y A Coruña (Galicia), donde los jóvenes que comparten esta forma de identidad se citaron en espacios públicos para conocerse.

Expectación y debate en grandes ciudades

En Madrid y Barcelona, las convocatorias virales en redes sociales despertaron gran expectación, congregando a miles de curiosos e incluso derivando en altercados, aunque las autoridades señalaron que la presencia real de integrantes de la comunidad therian fue limitada en muchos casos. El fenómeno therian ha generado debate y sorpresa en medios y en redes sociales, y aunque para muchas personas es un modo de explorar la identidad personal y socializar, también ha sido objeto de discusión pública en varias localidades del país.