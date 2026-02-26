Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Sucesos

Quejas en una juguetería de Cánovas (Cáceres) por un corte en el acerado que dificulta el acceso a la tienda

Los trabajos consistirán en la reparación de humedades en las terrazas de un inmueble de la avenida de España

Vídeo | Así está el corte en la avenida de España de Cáceres

Vídeo | Así está el corte en la avenida de España de Cáceres

E. P.

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Los trabajos para reparar humedades en las terrazas de un inmueble de la avenida de España de Cáceres ha obligado a cortar casi por completo el acerado. Pese a que actualmente no existe riesgo por desprendimiento, se ha tomado esta medida ante las inminentes obras que se van a realizar para la reparación.

El corte ha obligado a desviar el trayecto de los viandantes unos metros, por lo que ahora necesitan adentrarse en la calzada para cruzar. Se han tomado las medidas de seguridad necesarias para que no ocurra nada, aunque es necesario pasar por un aparcamiento para personas con movilidad reducida.

Una tienda de juguetes ubicada en el local de la planta baja ha mostrado sus quejas porque la colocación del vallado dificulta el acceso al interior del recinto, pese a que la puerta de entrada se respeta. Ahora esperan que la obra se acometa a la mayor brevedad posible para volver a la normalidad.

Noticias relacionadas y más

Hace apenas unos días, un desprendimiento también obligó a cortar parte del acerado en la avenida de España, en las inmediaciones de la residencia Ciudad Jardín. El suceso se produjo a causa del viento registrado durante las últimas semanas, que provocó la caída de varios fragmentos desde la parte alta de la fachada. Ante el riesgo de que puedan desprenderse más trozos, los agentes procedieron a acordonar la zona afectada y a restringir el paso de peatones por ese tramo de la acera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La inauguración del nuevo Mercado Franco en El Rodeo marcó un hito en la historia comercial de Cáceres
  2. Muere en Cáceres Dylor, mujer referente en el mundo de la caza y Condesa viuda de Trespalacios
  3. Más viviendas en el centro de Cáceres: arranca una promoción de nueve apartamentos junto a Cánovas
  4. El bar bazar de Cáceres
  5. Buscan a un 'therian' en la Facultad de Magisterio de Cáceres
  6. La Madrila y su emblemática discoteca Faunos se consolidaron como referencia del ocio nocturno en Cáceres en 1987
  7. Cierra la tienda Punt Roma de la avenida de España de Cáceres y deja en la calle a tres trabajadoras
  8. Furor por la vivienda nueva en Cáceres: vendido el 98% de un edificio que acaba de empezar a construirse

La Frutería Galiche y el antiguo BBVA de 'la París' serán un nuevo estudio de arquitectura de Cáceres

La Frutería Galiche y el antiguo BBVA de 'la París' serán un nuevo estudio de arquitectura de Cáceres

Inmaculada Domínguez, de la Asociación de Mantillas de Cáceres: "Queremos mantener la tradición, afianzarla y crear vínculo entre todas"

Inmaculada Domínguez, de la Asociación de Mantillas de Cáceres: "Queremos mantener la tradición, afianzarla y crear vínculo entre todas"

La Asociación de Tropa y Marinería Española impulsa un plan desde Cáceres para facilitar empleo a militares temporales

La Asociación de Tropa y Marinería Española impulsa un plan desde Cáceres para facilitar empleo a militares temporales

Una Extremadura Digna critica el aumento de fondos públicos para festejos taurinos en Cáceres

Una Extremadura Digna critica el aumento de fondos públicos para festejos taurinos en Cáceres

Cáceres rinde homenaje a las mujeres asesinadas y expresa su apoyo a las familias de menores víctimas de violencia vicaria

Cáceres rinde homenaje a las mujeres asesinadas y expresa su apoyo a las familias de menores víctimas de violencia vicaria

Fermín Solís da el salto a la música con un disco de pop de autor grabado en Cáceres

Cáceres impulsa en Lisboa un modelo de turismo de calidad en el año de su 40 aniversario como Patrimonio de la Humanidad

Cáceres impulsa en Lisboa un modelo de turismo de calidad en el año de su 40 aniversario como Patrimonio de la Humanidad

La Sagrada Cena desvelará su cartel para el Jueves Santo el 7 de marzo

La Sagrada Cena desvelará su cartel para el Jueves Santo el 7 de marzo
Tracking Pixel Contents