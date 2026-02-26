Quejas en una juguetería de Cánovas (Cáceres) por un corte en el acerado que dificulta el acceso a la tienda

Los trabajos para reparar humedades en las terrazas de un inmueble de la avenida de España de Cáceres ha obligado a cortar casi por completo el acerado. Pese a que actualmente no existe riesgo por desprendimiento, se ha tomado esta medida ante las inminentes obras que se van a realizar para la reparación.

El corte ha obligado a desviar el trayecto de los viandantes unos metros, por lo que ahora necesitan adentrarse en la calzada para cruzar. Se han tomado las medidas de seguridad necesarias para que no ocurra nada, aunque es necesario pasar por un aparcamiento para personas con movilidad reducida.

Una tienda de juguetes ubicada en el local de la planta baja ha mostrado sus quejas porque la colocación del vallado dificulta el acceso al interior del recinto, pese a que la puerta de entrada se respeta. Ahora esperan que la obra se acometa a la mayor brevedad posible para volver a la normalidad.

Hace apenas unos días, un desprendimiento también obligó a cortar parte del acerado en la avenida de España, en las inmediaciones de la residencia Ciudad Jardín. El suceso se produjo a causa del viento registrado durante las últimas semanas, que provocó la caída de varios fragmentos desde la parte alta de la fachada. Ante el riesgo de que puedan desprenderse más trozos, los agentes procedieron a acordonar la zona afectada y a restringir el paso de peatones por ese tramo de la acera.