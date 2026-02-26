La Sagrada Cena desvelará su cartel para el Jueves Santo el 7 de marzo

La Semana Santa de Cáceres ya empieza, poco a poco, a respirarse en el ambiente de la ciudad. Las cofradías ya han comenzado los preparativos de cara a la semana más ilusionnate del año, manteniendo el nivel de una fiesta declarada de Interés Turístico Internacional.

La última en anunciar sus preparativos ha sido la cofradía de la Sagrada Cena. El día 7 de marzo realizarán la presentación de la revista anual y la revelación del cartel de cara a la procesión del Jueves Santo, el día grande de la plaza de Santiago.

Cartel del acto. / Cofradía de la Sagrada Cena

Será en el salón de actos de la sede de Cajalmendralejo, en el Chalet de los Málaga de Cánovas, a partir de las 12.00 horas.

Sagrada Cena

La Cofradía Sacramental - Eucarística de la Sagrada Cena y Nuestra Señora del Sagrario es una de las procesiones más multitudinarias a lo largo del recorrido. Su alegría y música marcan la mañana del Jueves Santo a partir de las 11.00, hora en la que sale de la iglesia de Santiago.

Su procesión la marcan tres pasos: el Señor de la Eucaristía, conocida por todos como la Sagrada Cena al representar dicho pasaje de la Pasión de Cristo; Nuestra Señora del Sagrario, la imagen mariana de la cofradía; y, desfilando en el medio, el Triunfo de la Eucaristía, imagen que llevan cofrades jóvenes.

El momento culmen de la procesión sucede al final, cuando las tres imágenes se reúnen en la plaza de Santiago, en frente de lo que hoy es el Hotel Hilton, y realizan un acto lleno de emoción al son de La Saeta, de Joan Manuel Serrat.