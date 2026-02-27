Cáceres sin presupuesto: el ayuntamiento evalúa ajustes tras las propuestas de Vox

El Gobierno popular en el Ayuntamiento de Cáceres ha informado de que está valorando “posibles ajustes” en el presupuesto municipal de 2026, tras recibir las propuestas del Grupo Municipal Vox centradas en el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), y en las ayudas a la natalidad, que Vox ha calificado de “fracaso” ya que han alcanzado a menos familias que en 2024.

Orgaz ha indicado que las respuestas finales a las propuestas de Vox se ofrecerán “como máximo, a comienzos de la próxima semana”

Documentos

Según el portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, Vox ha presentado dos documentos: uno con aclaraciones sobre el presupuesto general y otro con propuestas específicas para el IMAS, que han sido respondidas por el Ejecutivo municipal.

El portavoz ha precisado en rueda de prensa que el equipo de Gobierno está analizando cada propuesta para determinar en qué puntos coincide con ellas y en cuáles no, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita avanzar en la aprobación del presupuesto.

Orgaz ha indicado que las respuestas finales a las propuestas de Vox se ofrecerán “como máximo, a comienzos de la próxima semana”. El Ejecutivo local ha señalado que, una vez revisadas y evaluadas todas las propuestas, se convocará una reunión de trabajo para poner en común los puntos de acuerdo y continuar con el trámite presupuestario.

El portavoz ha subrayado que la intención del Gobierno municipal es mantener un “diálogo abierto y técnico con todos los grupos”, para asegurar que el presupuesto de 2026 contemple de manera adecuada las necesidades de la ciudad y del IMAS.

Hasta el momento, el PP ha reiterado que el proceso de negociación sigue su curso, con el objetivo de cerrar un presupuesto “consensuado y equilibrado” que pueda ser aprobado en el pleno municipal a medio plazo.