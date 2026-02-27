Berzas y coles con buche en el residencial del palacete que fue centro de reunión de la aristocracia de Cáceres y el tiro de pichón

En otoño se cocinan las berzas. En su origen, la Ribera fue un huerto generoso y de él sabían mucho los Rebollo, pues de su huerta salían las mejores berzas de Cáceres, de grandes y fibrosas hojas de color verde intenso. Había todas las redondas berzas en sus bancales, al borde de un huerto donde la vida se suspendía por todos los siglos. Sopas y guisos, al calor de la olla en las lumbres del puente de Vadillo. Vendían en su casa y también en el mercado del Foro de los Balbos. Allí estaba La Presenta, parecidísima a la actriz Mary Santpere, siempre agradable y entregada, que residía muy cerca de Villalobos, en una calleja que da a Santiago, en una casa al lado de otra con la imagen de la Virgen. En Vadillo, el Buen Mozo, casado con Paqui, que era celadora, cultivaba alcachofas de tierno corazón bajo sus escamas y grandes bulbos.

Jacoba Márquez vendía en el mercado. Fue otra mujer luchadora. Cuentan que de pequeña se levantaba con su padre a las tres de la mañana para coger los primeros puestos. La jornada se alargaba hasta las tres de la tarde. De vuelta a casa ayudaba a su madre y luego acudía a los almacenes a seleccionar el género del día siguiente.

Durante muchos años los puestos permanecieron en la calle, en pleno Foro de los Balbos, hasta que el alcalde Díaz de Bustamante dio órdenes de que solo podía venderse dentro. Después se derribó el edificio y se construyó uno nuevo en Obispo Galarza, donde Jacoba se jubiló a los 65 años. Emprendedora como pocas, tenía grandes clientas: Mari Carmen Vázquez, la del cine Capitol; la señora Vicenta, mujer de Estellés; la señorita Mari Luz, de Mirón.

Edificios de la Ribera. / Miguel Ángel Muñoz Rubio

Los hortelanos llegaban a casa deslomados. Curaban sus manos de callos y de estrías sus dedos antes de poner la mesa: “Te damos gracias, Señor, por el alimento que nos has dado; haced que de él nos sirvamos siempre para nuestro bien. Gracias por todos tus dones... Te agradezco, Señor, esta alegría de la mesa”. El patriarca entonaba la oración mientras el mediano de la casa se llevaba un mandoble por hacer burla de la escena.

Las berzas siguen hincando sus raíces en la tierra del Marco igual que lo hacen las coles. Precisamente, las coles con buche llenaron los estómagos en tiempos difíciles y ahora constituyen un placer para muchos. Llegaron a estas tierras de Cáceres de la mano del rey Alfonso IX de León durante la Reconquista y desde entonces pintaron las huertas en febrero. El buche permitía comer las partes del cerdo que aún no estaban curadas. Era una receta típica en esta fecha, de gran valor histórico y gastronómico, que hoy devoran los comensales más exigentes.

Las berzas siepre suelen asomar la cabeza para para San Blas, justo cuando las cigüeñas anuncian la llegada de un mes febrero que ya nos dice adiós. En la huerta de Lorenzo Erce hay coles, rábanos, acelgas y espinacas que se mezclan entre plantas de guisantes que estallarán al llegar la primavera, en espera de que la Ribera de Cáceres siga su curso ya sin nieblas ni lloviznas.

Cuando era niño, a la llegada y al regreso del Madruelo, su colegio (que fue el colegio de Cáceres), Lorenzo se quedaba embobado viendo cómo Lauri (Laureano Sánchez Rojo) cuidaba de la huerta. Atravesaba la calleja hasta el puente de Vadillo y allí estaba Lauri, que fue como un padre para él y de quien aprendió el oficio.

Imagen de la Ribera. / Miguel Ángel Muñoz

Los terrenos, propiedad de un señor de Mérida, Antonio Gutiérrez, estuvieron al abrigo de Lauri hasta su jubilación. El arriendo pasó luego a Lorenzo que, como el resto de hortelanos de la Ribera, paga anualmente el alquiler, “del mes de San Miguel al mes de San Miguel”, como marca la costumbre centenaria.

El sueño de Lorenzo sería hacerse con la propiedad de esta finca de media hectárea con cuatro tablas situada en las Tenerías Bajas. Son tierras ribereñas que cuidó la comunidad de regantes La Concordia, una de las más antiguas de España, con raíz en la época de los Reyes Católicos. Sus últimas ordenanzas tienen fecha del 17 de mayo de 1901 y figuran como propiedades de la misma las pesqueras, los cauces de riego y los ramales.

Los restaurantes

La cosecha, regada con las aguas primorosas que vienen del Marco y llegan a esas pesqueras que primero levantaron los romanos y después utilizaron los árabes, pasa hoy a muchos bares y restaurantes de la ciudad que encuentran su despensa en la Ribera. Las coles con buche las preparan muy buenas en Borona Bistró y en El Puchero Extremeño.

Pero ¿cómo es hoy para de esa Ribera del Marco? El recorrido lo iniciamos en la calle La Bula y conforma un residencial que rodea la Ronda de San Francisco y conecta con la Ronda Este, que fue, junto con la apertura del museo Helga de Alvear, uno de los grandes hitos del 2021 en la capital cacereña. 3,8 kilómetros que conectan la charca Musia con el residencial Universidad, una punta de la capital con otra sin necesidad de callejear por el casco urbano. Cáceres amplió sus kilómetros de rondas, ya contaba con la Norte, en una macroobra que ha beneficiado tanto al tráfico como a los propios peatones. Desde que se abrió en junio se ha convertido en zona de paso para alrededor de 14.000 vehículos diarios y en espacio de paseo para multitud de cacereños.

Zona de merenderos. / Miguel Ángel Muñoz Rubio

A sus pies se levanta el complejo de Huerta del Conde y el Mesón José Luis. El primero acoge grandes convenciones y bodas; el segundo, en plena calle La Bula, mantiene la restauración cotidiana en el corazón de la Ribera. La urbanización se despliega en bloques bajos, bien diseñados, con vistas al santuario de la patrona de la ciudad. La calle Madre de la Ribera discurre paralela al cauce, entre riachuelos, olmos y zonas de esparcimiento con puentes de madera que necesitarían mayor cuidado. En sus bajos se encuentran negocios como Fermín Porras Representaciones y abundan los carteles de “No a la mina”, reflejo de una conciencia vecinal muy arraigada que se posiciona abiertamente contra la extracción de litio en la falda de la Montaña.

Cáceres: coles y berzas / Miguel Ángel Muñoz

Desde la calle Madre de la Ribera parten vías como Huerta del Conde o Molino Harinero, donde se han entregado nuevas promociones de viviendas con pistas deportivas y piscinas. Jardines cuidados, vegetación y un diseño que busca no desentonar con el carácter patrimonial del entorno. Es un barrio eminentemente residencial, con vistas al gran puente de la ronda cerca de San Marquino y al santuaruio de la Virgen de la montaña. La urbanización enlaza con el colegio Ribera del Marco, la Casa de la Mujer y el Complejo Cultural San Francisco.

En Huerta del Conde se ubica también Physical Salud, que ocupa los bajos del edificio número 3, y la multitienda La Despensa del Conde, con pan, dulces caseros, bebidas, snacks y, cómo no, pan del Casar. En la zona funciona igualmente el self-service El Montaito.

La Ribera de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

En este paisaje se alza la Casa de la Huerta del Conde, junto a la Fuente del Rey, manantial natural de la Ribera al que debe su origen. Fue pabellón de recreo de la familia Ulloa, Marqueses de Castro Serna, y después recayó en el Conde de Adanero. De los Castro Serna pasó a los Vizcondes de Roda por el matrimonio de Matilde de Ulloa Calderón, hija del VIII Marqués, con Román María Jordán de Urríes y Ruiz de Arana. Allí hubo tertulias aristocráticas y tiro de pichón. Destacan su invernadero de plantas tropicales, su majestuosa escalera exterior y su jardín romántico, plantado a finales del siglo pasado. Una placa recuerda hoy que los trámites avanzan para el disfrute de Cáceres. El complejo hostelero Huerta del Conde está gestionado por Susana Mateos y Benjamín Caballero, creadores de B-nomio, y se ha especializado en grandes celebraciones, convenciones y bodas, la más sonada la de la cantante Soraya Arnelas.

En torno a ese palacete, hoy integrado en un residencial contemporáneo, vuelven cada invierno las berzas y las coles con buche. El Marco no es solo el río de Cáceres, es el recuerdo de aquellos años cocinados a fuego lento por los cacereños de bien: los primeros y honrados hijos de la Ribera.