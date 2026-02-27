Cáceres acoge el estreno de 'Los Cuatro Entierros de Muñoz-Torrero', un homenaje a un referente de la Constitución de 1812

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, asistió en Cáceres este jueves al estreno del documental 'Los Cuatro Entierros de Muñoz-Torrero', acompañado por la presidenta de la Fundación Muñoz-Torrero y alcaldesa de Cabeza del Buey, Ana Belén Valls, y el productor José Luis Pastor.

El audiovisual recupera la figura del ilustrado extremeño Diego Muñoz-Torrero, con el objetivo de poner en valor su legado y su trascendencia en la Historia de España.

Figura clave constitucional

Morales subrayó que con este proyecto la Diputación “quiere contribuir al conocimiento y reconocimiento de una figura clave para la Constitución de 1812”, destacando su defensa pionera de principios como la soberanía nacional, la separación de poderes o la libertad de prensa, así como su papel en la abolición de la Inquisición.

Imagen del acto. / Diputación de Cáceres

“No se entiende por qué la Historia ha sido tan injusta con él”, afirmó el presidente provincial, quien añadió que es necesario que la ciudadanía extremeña cuente con referentes propios y supere “esa imagen negra” que durante años ha proyectado a la región como un “erial intelectual”.

Complejidad

Por su parte, el productor José Luis Pastor, de la productora Not Too Late, explicó la complejidad del proyecto debido a la escasez de fuentes directas sobre el pacense. “Apenas hay imágenes y prácticamente no dejó escritos de su puño y letra. Sí contamos con los artículos de la Constitución que defendió, pero ha supuesto todo un reto”, indicó. El documental se completa con la participación de 14 especialistas en el periodo constitucional de 1812, que contextualizan su figura y su aportación política e intelectual.

Tras la proyección, el cantautor Luis Pastor, quien da voz a la figura de Muñoz-Torrero en el documental, ofreció un breve concierto junto a la cantante Lourdes Guerra, aportando un cierre artístico a la velada cultural.

El documental está promovido por la Fundación Muñoz-Torrero y cuenta con el patrocinio de la Diputación de Badajoz, la Diputación de Cáceres, el Ayuntamiento de Cabeza del Buey, Fundación CB, Fundación Cajalmendralejo, Fundación Extremeña de la Cultura y Aqualia.

Concierto de Luis Pastor con Lourdes Guerra. / Diputación de Cáceres

Muñoz-Torrero

Diego Francisco Muñoz-Torrero y Ramírez Moyano (1761–1829) fue un sacerdote, catedrático y político liberal español, considerado uno de los padres del constitucionalismo español. Presidió la comisión redactora de la Constitución española de 1812 y defendió principios liberales como la soberanía nacional y la libertad de imprenta. Su legado simboliza los valores democráticos de la España moderna.