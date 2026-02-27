Cáceres se prepara para el Campeonato de España de Duatlón: restricciones de tráfico y recomendaciones para los ciudadanos

El Ayuntamiento de Cáceres anima a todos los cacereños y cacereñas, así como a los aficionados al deporte en particular, a asistir al Campeonato de España de Duatlón individual en categoría absoluta, que se celebrará durante el sábado y el domingo.

Tras el éxito del año pasado, tanto de público como de retorno económico, será uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año como Ciudad Europea del Deporte. Sólo en la competición participarán más de mil deportistas de la élite, más sus acompañantes; unas 3.000 personas aproximadamente. Por eso, desde el Ayuntamiento se anima a todos los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar del Duatlón, para que Cáceres vuelva a lucir como una ciudad que ama el deporte y demostrar que nuestra ciudad puede albergar cualquier tipo de competición de élite.

Para facilitar el desarrollo de las pruebas y una mejor experiencia para todos, se recomienda priorizar los desplazamientos a pie o el uso de transporte público durante el fin de semana.

Agenda de competiciones

Sábado, 28 de febrero

–Campeonato de España Paraolímpico. De 13 a 15 horas.

Carrera a pie afecta a las siguientes calles

Plaza San Juan, San Pedro, San Antón, Avenida de España (impares hasta Rodríguez Moñino aprox.), giro de 180º y vuelta por Avenida de España (impares), San Antón, San Pedro, Donoso Cortés, Pizarro, Sergio Sánchez, Dr Durán, Plaza de San Juan.

La carrera de ciclismo tendrá el siguiente recorrido

Transición en Avenida de España (pares).

El recorrido iniciará desde Avenida Clara Campoamor, Plaza de Hernán Cortés, Avenida de Hernán Cortés, Plaza de Argel, Barrio Nuevo, Concepción, General Ezponda, Plaza Mayor, Gabriel y Galán, Plaza del Duque, Sancti Spiritu, Margallo, Avenida de las Delicias, giro de 180º antes de la entrada del Residencial Infanta Isabel, vuelta por Delicias, Plaza de Argel, Hernán Cortés, Plaza de Hernán Cortés para finalizar de nuevo en Avenida Clara Campoamor.

Montaje del circuito, este viernes. / Jorge Valiente / Jorge Valiente

El cierre del circuito se iniciará el sábado a las 12.30h hasta el fin de la prueba, sobre las 14.00h. Para minimizar problemas de movilidad, se ruega a los vecinos y vecinas que planifiquen cualquier desplazamiento en vehículos privados teniendo en cuenta este horario, aunque se podrá salir del centro a través de la calle la Berrocala, desde donde se dará paso a los vehículos de manera puntual.

–Campeonato de España Élite femenina. De 15.45 horas a 17.45 horas

–Campeonato de España Élite masculina. De 18 horas a 19.30 horas.

Recorrido carrera a pie Élite

–Plaza Mayor, Gran Vía, San Juan, San Pedro, Donoso Cortés, Pizarro, Soledad, giro frente a la ermita de la Soledad, Hornos, Gallegos, Plaza de San Juan, Gran Vía y Plaza Mayor.

Recorrido Élite bicicleta

–Plaza Mayor, General Ezponda, Concepción, Barrio Nuevo, Margallo, incorporación a Avenida de las Delicias (contra dirección), glorieta Cruz Roja (sentido contrario), Avenida de la Universidad, giro de 180º en la Facultad de Empresariales, Finanzas y Turismo, regreso por avenida de la Universidad, glorieta Cruz Roja, Avenida de las Delicias, General Margallo (contra dirección), Sancti Spiritu, Plaza del Duque, Gabriel y Galán y Plaza Mayor.

Domingo, 1 de marzo

–Campeonato de España Estándar Grupos de Edad. De 9h a 11.45 horas.

–Campeonato de España Sprint Grupos de Edad. De 12 horas a 14.30 horas.

Recorrido general ciclismo

–Transición en Avenida de España (pares).

En la plaza Mayor. / Jorge Valiente / Jorge Valiente

Inicio desde Avenida Clara Campoamor, Plaza de Hernán Cortés, Avenida de Hernán Cortés, Plaza de Argel, Avenida de las Delicias, glorieta de la Cruz Roja, Avenida de la Universidad (contra dirección), giro de 180º en incorporación al Campus, regreso por avenida de la Universidad, glorieta de la Universidad Laboral, Ronda Norte, salida hacia Avenida Héroes de Baler, giro de 180º, regreso por Ronda Norte en dirección al tráfico, glorieta de la Universidad Laboral en sentido del tráfico, Ronda Norte, glorieta de Cruz Roja, avenida de las Delicias, Plaza de Argel, Hernán Cortés, Plaza de Hernán Cortés, final en Avenida Clara Campoamor.

Recorrido carrera a pie

-Plaza Mayor, Gran Vía, San Juan, San Pedro, San Antón, Avda. España (impares) hasta Rodríguez Moñino, giro de 180º y vuelta por avenida de España (impares), San Antón, San Pedro, Donoso Cortés, Pizarro, Soledad, giro frente a la ermita de la Soledad, calle Hornos, Gallegos, Plaza de San Juan, Gran Vía y Plaza Mayor.

Salida y meta

La línea de salida y meta estará situada en la Plaza Mayor y contará con un arco led de 4metros. La zona de servicio a los deportistas situada en el Foro de los Balbos.

En el caso de los circuitos Élite y Grupos de edad, los recorridos se cierran una hora antes del inicio de las pruebas, con salidas y entradas alternativas al centro de la ciudad. Para estas competiciones Élite y Grupos de Edad, habrá accesos señalizados tanto para entrar como para salir del centro urbano (parking Obispo Galarza, Plaza de Italia etc). A la Clínica Quirón se podrá acceder con vehículo por la parte de las urgencias. Se ha dispuesto la correspondiente señalización y habrá agentes de Policía Local regulando el tráfico. También habrá voluntarios que ayudarán en el transcurso de la prueba.

Restricciones de tráfico

Con motivo de la celebración de esta prueba deportiva, se establecen restricciones de estacionamiento a partir de las 08:00 horas de este jueves 26 en las siguientes vías:

Avenida de España. En concreto, no se permitirá el estacionamiento en los números impares desde el nº 1 hasta la confluencia con la calle Rodríguez Moñino, así como en los números pares desde el nº 2 (cruce con Clara Campoamor) hasta el paso de peatones situado en la esquina con Gómez Becerra.

Avenida de Hernán Cortés, en ambos lados de la vía.

Calle Barrionuevo, Plaza del Duque, General Ezponda, Margallo, Avenida de las Delicias y Avenida de la Universidad, en ambos sentidos (incluyendo el tramo frente al Colegio Diocesano, la Clínica Quirón y el margen opuesto.

La Policía Local ya está procediendo a la señalización de estas zonas. Se recomienda a la ciudadanía estacionar sus vehículos en espacios alternativos, como el parking del Parque del Príncipe o Valhondo, desde este mismo jueves. Asimismo, se aconseja, en la medida de lo posible, realizar los desplazamientos utilizando transporte público y/o a pie.

Información a hoteles, bares y restaurantes

El concejal de Seguridad, Pedro Muriel, ha destacado la labor informativa que está llevando a cabo la Policía Local con los establecimientos hoteleros y de restauración ubicados en las zonas afectadas por los circuitos, mediante un análisis individualizado de cada caso.

Asimismo, Muriel ha puesto en valor el esfuerzo conjunto de todos los servicios públicos y de emergencia de la ciudad para diseñar y coordinar un dispositivo de seguridad y reordenación del tráfico de primer nivel, con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de la prueba y reducir al máximo las molestias a la ciudadanía durante el fin de semana de competición.

“Somos conscientes de las posibles molestias que se puedan ocasionar, pero también es importante tener en cuenta la relevancia de acoger este tipo de competiciones de élite para la proyección de Cáceres a nivel nacional, así como el importante retorno económico que supone para nuestra ciudad”, ha señalado.

Servicio especial de autobús al Príncipe Felipe

Con el fin de facilitar el desplazamiento de los aficionados al partido de fútbol entre el Cacereño y el Unionistas, que se celebrará este sábado 28 de febrero a las 16:15 horas en el estadio Príncipe Felipe, el Ayuntamiento de Cáceres pondrá en marcha un servicio especial de autobús articulado, con trayecto de ida y vuelta.

La salida se realizará desde las 14:00 horas en la parada de autobús situada en la avenida Ruta de la Plata, frente al Hotel Extremadura. El servicio de regreso se hará a demanda, una vez finalizado el encuentro, con salida desde las inmediaciones del estadio Príncipe Felipe.