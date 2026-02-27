Caja Rural se une al Círculo de Patrocinadores para impulsar la candidatura de Cáceres 2031

La capital cacereña ha dado un paso más en la consolidación de su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 con la incorporación de Caja Rural de Extremadura al recién constituido Círculo de Patrocinadores, el instrumento diseñado para canalizar la financiación privada del proyecto. Con esta adhesión, la candidatura avanza en la construcción de una estructura estable de apoyos económicos que complemente la aportación pública y refuerce la viabilidad del plan cultural presentado para la capitalidad.

La entidad financiera ha confirmado su respaldo a la convocatoria de artistas mediadores, incluida en el programa 'Generación 31'. Una iniciativa que persigue incorporar a creadores que desarrollen procesos de trabajo con jóvenes de la ciudad, con el objetivo de reforzar el componente participativo de la candidatura y fomentar la implicación de nuevos públicos en la programación cultural.

Financiación abierta

El Círculo de Patrocinadores se ha planteado como una estructura abierta que agrupe a empresas, fundaciones y entidades dispuestas a contribuir económicamente a las distintas líneas de actuación previstas en el marco de Cáceres 2031, ya sea mediante el apoyo a proyectos concretos o a través de aportaciones de carácter más estructural.

Junto a Caja Rural de Extremadura, ya colaboran en este marco Global Leaders, la ONCE, la Fundación Tatiana, la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero y el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, que respaldan diferentes actividades y programas vinculados a la candidatura.

Con este modelo, la candidatura busca reforzar su base de financiación privada de cara al proceso de selección de la Capital Europea de la Cultura 2031, al tiempo que amplía la red de apoyos institucionales y empresariales en torno a un proyecto que aspira a situar a la ciudad en el mapa cultural europeo.