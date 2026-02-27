De la supervivencia en Greenland 2 al regreso de Scream 7: la semana más variada en los cines de Cáceres

La cartelera de esta semana llega especialmente diversa, combinando grandes secuelas, adaptaciones literarias, comedias españolas y cine de autor. Una oferta que permite saltar de la acción más explosiva al drama íntimo, pasando por la animación y el thriller psicológico.

Supervivencia y tensión al límite

Uno de los títulos más potentes es Greenland 2, secuela del éxito protagonizado por Gerard Butler que retoma la historia tras el impacto de los cometas que devastaron la Tierra. La película amplía el universo postapocalíptico y plantea nuevos conflictos en un mundo aún inestable. En esa línea de tensión constante también se sitúa Ruta de escape, un thriller de acción que convierte cada minuto en una carrera contrarreloj, aunque desde una escala más realista y urbana.

El suspense psicológico encuentra su espacio en La asistenta, una propuesta más contenida que juega con la desconfianza y los secretos dentro de un entorno doméstico. Tres formas distintas de explorar el peligro: desde la catástrofe global hasta la amenaza íntima.

La intensidad también llega desde el terreno deportivo con Marty Supreme, centrada en la ambición y la perseverancia de un buscavidas que persigue la gloria. A diferencia de la épica de supervivencia de Greenland 2, aquí el combate es personal y social, más emocional que físico.

Amor y pérdida en diferentes registros

El drama romántico tiene varias caras en la cartelera. Tres adioses propone una historia contemporánea sobre amor, pérdida y segundas oportunidades, con un enfoque íntimo y emocional. En un tono más literario y clásico, Cumbres borrascosas recupera la intensidad trágica de la novela de Emily Brontë, demostrando que las pasiones desbordadas siguen conectando con el público actual.

Por su parte, Hamnet aborda el dolor desde una perspectiva delicada y reflexiva, centrada en la memoria y el duelo. Si Tres adioses habla de reconstrucción, Hamnet se sumerge en la herida misma.

Comedia para todos los gustos

El contrapunto lo ponen varias comedias. Aída y vuelta recupera el humor reconocible y cercano del universo televisivo que marcó a toda una generación, mientras que Como cabras apuesta por un tono más gamberro y personajes excéntricos.

Con un giro sobrenatural, El fantasma de mi mujer mezcla comedia y elementos paranormales en una historia ligera que combina enredos sentimentales y situaciones absurdas. Una fórmula que conecta con el público que busca entretenimiento sin dramatismos.

La animación encuentra su espacio con Little Amélie, que sigue la mirada curiosa de una niña que descubre el mundo con asombro y sensibilidad. Una propuesta que contrasta con la crudeza de otros títulos en cartelera y amplía la oferta para el público familiar.

El gran estreno: vuelve el terror

La gran novedad de la semana es Scream 7. La icónica saga de terror regresa con nuevos personajes, más misterio y el inconfundible asesino enmascarado. Tras décadas reinventando el slasher, la franquicia apuesta por renovar su fórmula sin perder la esencia que la convirtió en referente del género.

Así, la cartelera propone un recorrido que va de la destrucción global al miedo más íntimo, del amor clásico al humor desenfadado. Una semana en la que el cine demuestra, una vez más, su capacidad para abarcar todos los géneros y estados de ánimo.