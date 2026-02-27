El Colegio de Farmacéuticos de Cáceres renueva su Junta de Gobierno: "No podemos seguir desaprovechando nuestra red de farmacias rurales”

El Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres ha celebrado en la mañana de este viernes su acto de toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno, que volverá a estar presidida por el hasta ahora presidente Juan José Hernández Rincón. En el acto, celebrado en la sede que se ubica frente al cine cacereño, también estuvieron presentes Rafa Mateos, alcalde de la ciudad, y Sara García Espada, consejera de Salud en funciones de la Junta de Extremadura.

Tomaron posesión las 14 personas que forman parte de la junta, de las cuales 12 repiten legislatura. Así, da comienzo una nueva etapa continuista con una hoja de ruta centrada en la defensa de la profesión, la modernización interna y el refuerzo de las relaciones institucionales.

Farmacias rurales

Cuatro años después de su primera toma de posesión, entonces en un contexto bastante diferente, Hernández reivindicó la experiencia acumulada y la estabilidad del equipo como palanca para afrontar “muchos retos, amenazas y campos de trabajo”. Así, el presidente subrayó que casi la mitad de las farmacias de la provincia se ubican en municipios de menos de mil habitantes y defendió su papel estratégico dentro del Servicio Extremeño de Salud.

Juan José Hernández Rincón. / Pablo Parra

Además, reivindicó la comunicación entre los diferentes ámbitos sanitarios. "Tenemos que incrementar la colaboración y comunicación entre la farmacia comunitaria, hospitalaria y atención primaria".

Entre sus principales reclamaciones figura la posibilidad de dispensar determinados medicamentos hospitalarios desde farmacias comunitarias, evitando desplazamientos innecesarios a los hospitales y garantizando la trazabilidad y el asesoramiento profesional. “No podemos seguir desaprovechando a los profesionales presentes de forma continua en todos nuestros pueblos”, afirmó, al tiempo que insistió en la necesidad de una actualización normativa: la actual ley autonómica de farmacia data de 2006 y, para algunos aspectos, aún se recurre a un decreto de 1947.

Hernández apeló directamente a la consejera para culminar el decreto que regulará los depósitos de medicamentos vinculados a farmacias comunitarias en residencias y centros sociosanitarios, un texto que estaba ya sobre la mesa al inicio de la legislatura, según recordó. Asimismo, reclamó el impulso definitivo al proyecto piloto de plazas de aparcamiento para usuarios de farmacia en la ciudad, algo que próximamente será una realidad, según anunciaría posteriormente el regidor cacereño.

El vicepresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Juan Pedro Rísquez, destacó por su parte que la renovación de la junta simboliza “la voluntad de asumir responsabilidades en favor del servicio público” y puso en valor el trabajo de los más de 1.350 farmacéuticos de la provincia. Subrayó la importancia de consolidar los servicios profesionales asistenciales, avanzar en digitalización y reforzar la coordinación con el resto de sanitarios, sin perder “la cercanía que nos hace únicos”.

Colaboración

Por otra parte, el alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, reafirmó el compromiso municipal con el colegio y puso en valor la colaboración habitual en controles sanitarios en "épocas complicadas" como verano, llevando a cabo análisis de aguas, y reconoció el papel de la red farmacéutica en la atención diaria a los cacereños.

Rafa Mateos. / Pablo Parra

Cerró el acto la consejera de Salud de la Junta, Sara García Espada, actualmente en funciones, quien felicitó a Hernández por el respaldo obtenido y defendió a los colegios profesionales como “garantía para la profesión y para la Administración”. La consejera destacó dos iniciativas recientes impulsadas en colaboración con los colegios provinciales: la instalación de desfibriladores accesibles en farmacias rurales, ubicados en el exterior para su uso las 24 horas; y la conversión de las boticas extremeñas en puntos violeta de apoyo a víctimas de violencia de género.

García Espada confirmó que el decreto sobre depósitos de medicamentos en residencias se encuentra en su fase final de tramitación y reiteró la disposición de la Junta a seguir trabajando con el colectivo. “Las farmacias son mucho más que lugares de dispensación: son una red capilar, sólida y profundamente humana”, concluyó.

Con un discurso centrado en la colaboración institucional y la defensa del modelo de farmacia de proximidad, el colegio cacereño inicia así una legislatura en la que aspira a reforzar su papel asistencial, especialmente en el medio rural, y a consolidar su interlocución con la Administración en un momento clave para la evolución del sistema sanitario.