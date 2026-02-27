El colegio Licenciados Reunidos de Cáceres celebra por primera vez los Premios Licen, homenajeando a alumnos y figuras clave

Emoción, recuerdo, homenaje y música. El colegio Licenciados Reunidos de Cáceres ha celebrado este viernes un evento hasta ahora único para ellos: los Premios Licen. Por primera vez en casi 75 años, el centro cacereño entregó premios a alumnos célebres, instituciones y figuras realmente importantes para la historia del colegio.

Tuvieron lugar en su salón de actos y estuvieron presentes institucional y emocionalmente tres autoridades relacionadas con el colegio: Francisco Ramírez, consejero de Gestión Forestal y padre de alumnos; Jorge Suárez, concejal de Educación y Rafa Mateos, alcalde de Cáceres. Estos dos últimos, exprofesor y exalumno del centro.

Fueron siete los premiados en las seis categorías que se fueron sucediendo entre algunas actuaciones musicales, como la de Juan Pedro Martín y Miguel Véliz con un romance anónimo a la guitarra acústica o la actuación al piano de Sofía Liviano de la obra Cádiz Op.47 nº4 de Isaac Albéniz.

Premios

Entre los premiados se encuentran los alumnos María Tobajas y Pablo Perulero, 'Licen Excelente' como premio a su gran expediente escolar y 'Licen Fénix' por su resiliencia a la hora de superar una enfermedad mientras mantenía los estudios. "Hay cosas que no se ven y que no siempre se entienden, pero forman parte de mi viaje. Aún así, siempre tuve claro que no quería que se decidiera por mí", comentaba en su discurso el chico de segundo de bachillerato.

Pablo Perulero. / Pablo Parra

En las dos siguientes categorías estuvo presente una seña de identidad del Licenciados Reunidos desde su fundación: el deporte. El 'Licen Alumni', que reconoce a una exalumna célebre que va transmitiendo los valores que allí aprendió por el mundo, fue a parar a la jugadora de pádel, Paula Josemaría, quien es uno de los exponentes del deporte extremeño y llegó a ser Nº1 del mundo. Aunque no pudo estar presente físicamente, sí lo hizo a través de un vídeo en el que agradeció que "soy la persona que soy gracias también a vosotros".

Por su parte, el 'Licen Deportivo' fue, "como no podía ser de otra manera", para el propio Club Polideportivo Licenciados Reunidos. No solo por su ascenso a Primera Nacional de voleyball, categoría en la que ya han asegurado la permanencia, sino por "representar el nombre del Licenciados Reunidos por todos los puntos de la geografía extremeña, donde además ocupamos el número 1 del ranking que nos atesora como mejor cantera en categoría femenina".

Con más de 200 niñas desde los 5 años, este premio tenía que ser, en su primera edición, para el club, donde lo guardarán como un tesoro.

Homenaje a la buena labor

Los momentos emotivos los inauguró la categoría 'Licen Extremadura', que reconoce a quienes fortalecen el orgullo regional y contribuyen al desarrollo y prestigio de Extremadura. Con una enorme ovación, con todo el salón en pie, recibieron el premio bomberos del Infoex de la Junta de Extremadura, por su gran labor en la extinción de los incendios del verano de 2025, "la mayor oleada de incendios de la historia de la comunidad".

Bomberos del Infoex. / Pablo Parra

El premio es "un reconocimiento al esfuerzo de nuestros bomberos y bomberas forestales y miembros del Plan Infoex que cuidan nuestra tierra", aseguraron. "Nuestros trabajos suelen hacerse en condiciones extremas, gestos como este nos dan el impulso necesario para continuar".

La última categoría fue a parar a dos personas, siendo aquí cuando empezaron a brotar las lágrimas. El premio 'Licen A toda una vida' brinda homenaje "a una leyenda dedicada a la acción, a la entrega diaria y al legado que permanece". En esta primera ocasión, la entrega es doble porque "queremos reconocer a dos personas que no solo enseñaron materias, sino que transfiguraron algo más que valores, y no solo explicaron lecciones, sino que forjaron futuro".

Toda una vida

Con todo el respeto del mundo y la admiración por una persona que ya no está con nosotros, el primer galardón fue para Paco Jiménez, fallecido hace dos meses. Recogieron su reconocimiento título su hija y su nieta, quienes no puedieron evitar emocionarse en el momento. "No fue solo un profesor, fue guía, fue ejemplo, fue inspiración. Durante años entró por esta puerta con la misma ilusión de su primera vez, convencido de que enseñar no era sólo explicar una materia, sino formar personas".

Junto a él, recibió el premio también José Fragoso, docente que "enseñaba matemáticas, convirtiendo fórmulas y problemas en historias que motivaban". Con un paso sosegado, subió al escenario escolar y contó alguna que otra anécdota, como que la palabra que da nombre a los premios, 'Licen', nació en el pabellón Serrano Macayo gracias al voley, o que el colegio nació en la Casa del Mono.

José Fragoso. / Pablo Parra

Fragoso no solo agradeció el premio, sino que quiso rendir un sentido tributo a otros profesores que, como Jiménez, ya no viven. Profesores y, sobretodo, personas que marcaron el devenir del centro y cuya labor forjó lo que los cientos de alumnos viven en el día a día.

A modo de cierre, tomaron la palabra Francisco José Ramírez, consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural en funciones de la Junta de Extremadura, y el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos. El primero de ellos agradeció la invitación y aseguró que "ha sido un acto muy emotivo". Él ha cruzado las puertas del colegio en numerosas ocasiones, pero esta vez lo ha hecho por un motivo muy especial.

Además, mencionó al Plan Infoex, quienes son justos merecedores del premio "porque algunos realmente se jugaron la vida en extinguir los incendios". "Algunos de estos bomberos forestales me enseñaron este verano también el valor del esfuerzo, de la constancia y de no rendirse nunca".

"Siempre seré del Licen"

Por su parte, Mateos no solo acudió como alcalde, sino más bien como exalumno. "Yo fui alumno del Licen, y me siento tremendamente orgulloso". Contó sus inicios, donde aprendió a ser constante y esforzarse siempre al máximo, gracias también a la labor que realizó el actual director del colegio, Francisco José Álvarez.

"Gran parte de lo que soy como persona se lo debo tanto a los docentes de este centro como a su comunidad educativa", señaló. Para el año que viene, bromeó con no saber si acudirá como alcalde o no, pero lo que sí tiene claro es que "siempre he sido y seré alumno del Licenciados Reunidos".

Galería | El colegio Licenciados Reunidos de Cáceres rinde homenaje al pasado y presente en los Premios Licen / Pablo Parra

75 años

Así se puso fin a una jornada histórica para el centro, una primera piedra de unos premios que prometen marcar los próximos años del colegio que en 2027 cumplirá 75 años, una cifra que "significan miles de historias, miles de hombres y mujeres que han pasado por nuestro colegio, profesionales de la educación, colaboradores, personas vinculadas directa y directamente a esta casa, que han hecho cosas increíbles".

Con identidad, homenaje a las raíces y sentimiento profundo de agradecimiento a quienes lucharon por crear el colegio, los 'Premios Licen' han llegado para quedarse.