Gran celebración cultural en Cáceres: el Museo Helga de Alvear festeja su quinto aniversario con actividades gratuitas

El Museo Helga de Alvear celebra su quinto aniversario con una semana de arte, encuentros y actividades gratuitas bajo el lema 5 años Museo Helga de Alvear – ¡Cáceres = Si puedes hacerlo aquí, puedes hacerlo en cualquier lugar!, un mantra que refleja la vocación expansiva e inclusiva de una institución que, en apenas medio lustro, se ha consolidado como uno de los referentes del arte contemporáneo europeo.

Nacimiento y proyección internacional

Inaugurado en febrero de 2021 en Cáceres como continuación del proyecto fundacional iniciado en 2010, el museo tiene su origen en la colección de arte contemporáneo más completa de Europa reunida por la galerista y coleccionista Helga de Alvear, quien durante décadas reunió más de 3.000 obras de artistas de primer orden mundial. Edificado a partir de la ampliación de un centro previo y fruto de la colaboración entre la Fundación Helga de Alvear, el Gobierno de Extremadura, la Diputación de Cáceres y otras instituciones, el museo marcó un hito cultural en la región al dotar a Extremadura de un espacio de proyección internacional para el arte contemporáneo.

Cáceres, ciudad Patrimonio de la Humanidad, vio nacer también algunos de los principales hitos de la colección al abrirse en 2010 el Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear y, más recientemente, en 2021 el moderno edificio diseñado por Emilio Tuñón, que alberga obras icónicas desde Kandinsky y Picasso hasta Louise Bourgeois y Ai Weiwei.

El arte contemporáneo toma Madrid, Lisboa y Cáceres

Para conmemorar estos primeros cinco años, el museo ha diseñado un programa gratuito y de acceso libre que cruza fronteras y ciudades: Madrid y Lisboa se suman a la celebración con intervenciones artísticas en espacios públicos. El proyecto central de la semana es 'Pop‑up‑Marilyn', una intervención de arte público concebida con el artista suizo Thomas Hirschhorn que sitúa en estaciones emblemáticas obras de la Colección Helga de Alvear, incluida la célebre 'Marilyn' de Andy Warhol, como símbolo de que el arte puede vivirse en cualquier lugar.

Tras pasar por la estación Atocha‑Almudena Grandes de Madrid el 24 de febrero y por la Estação do Oriente en Lisboa el 26, la instalación viajará al Jardín del Museo Helga de Alvear en Cáceres, donde se integrará en las actividades del fin de semana del 27 y 28 de febrero y el 1 de marzo.

'Pop‑up‑Marilyn' en Lisboa. / jorge armestar

Un aniversario inclusivo: arte, música y comunidad en el museo

La programación en Cáceres combina visitas comentadas a la colección permanente y a la exposición de Hirschhorn 'My Atlas # Our Atlas', proyecciones cinematográficas con carta blanca para el artista en el auditorio, talleres creativos Power Tools, música en vivo y sesiones de DJ, experiencias de cocina intercultural en el jardín, además de actividades para todos los públicos. Todas las propuestas están diseñadas para acercar el arte contemporáneo al mayor número de personas y transformar el museo en un espacio de comunidad, diálogo y convivencia.