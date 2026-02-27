La historia de un palacio único: de la fortuna en Perú al renacimiento cacereño del siglo XVI

El Palacio de Godoy o Casa de Roco es un palacete renacentista cacereño del siglo XVI, que atesora una historia y un arte realmente espectaculares. Está situado en la parte norte de la ciudad, extramuros del recinto monumental junto a la Iglesia Parroquial de Santiago de los Caballeros, en el entorno de las antiguas calles gremiales que hoy todavía conservan sus nombres: caleros, hornillo, zapatería, tenerías, etc.

Este espléndido palacio fue mandado construir por Francisco de Godoy en 1548, gracias a la gran fortuna que atesoró, cuando volvió de su aventura americana acompañando a Francisco Pizarro en la conquista del Perú, siendo uno de los cacereños más ricos del siglo XVI.

Francisco de Godoy fue un hidalgo que nació en Cáceres en 1505 y a los veintidós años de edad, partió para América. Llegó a ser Alcalde (Teniente General) de Lima (Perú) en 1536, máxima autoridad del país.

El regreso a España

Francisco de Godoy, al volver a España en 1545 y contraer matrimonio con Leonor de Ulloa, que tenía 26 años (12 menos que él), edifica esta suntuosa residencia para ser la casa familiar.

En 1557 regresó a América, al actual Chile, con García Hurtado de Mendoza, llegando a ser Gobernador de Valdivia en 1568. Las aventuras y batallas de Francisco de Godoy fueron escritas por Alonso de Ercilla en su gran obra La Araucana.

Según las crónicas en este Palacio no llegaron a vivir ni él ni su mujer. Leonor murió en 1557, con 42 años, después de tener ocho hijos en nueve años. Francisco falleció en 1564, cumplidos los 59. El Palacio se terminó en 1634, cuando su promotor llevaba ya 70 años fallecido.

Este Palacio es un edificio renacentista con una torre de ángulo en la que destaca el magnífico balcón de esquina tan extremeño, con arco de medio punto. Es obra de Pedro de Marquina que lo construyó en el año 1563. Está formado por unas columnas estriadas de orden compuesto y un frontón con busto decorativo, sobre el que se alza el escudo ajedrezado de Godoy y de Aldana, que se corona con un yelmo, un querubín debajo y lambrequines a entrambos lados. Otras tallas en piedra como sátiros y amorcillos dan belleza al conjunto.

En la fachada principal del mismo destaca su portada con grandes dovelas almohadilladas, enmarcada por un alfiz con sus pilastras y capiteles corintios y un arquitrabe con cornisa, en cuyos extremos existen dos figuras que hacen de acroteras. En el centro figura el escudo principal de la casa con cuatro cuarteles con los apellidos Godoy, Aldana, Blázquez y Figueroa, y dos escudos: uno de Godoy-Figueroa y otro de Godoy-Blázquez en ambos lados de la portada.

Los balcones y ventanas de su gran fachada presentan guarniciones renacentistas, preciosos antepechos en las ventanas y herrajes en los balcones con barrotes labrados y florones en las esquinas de forma exquisita.

Los arcos

El patio interior tiene ocho arcos de medio punto sobre esbeltas columnas toscanas y lo mismo en el piso superior, presentando pretil de balaustres y capiteles de orden corintio, además de escudos y bustos en las enjutas de los arcos.

Los últimos herederos de Godoy, los Marqueses de Camarena decidieron vender el inmueble al Círculo de la Concordia para su casino en 1862, siendo su sede desde esa fecha hasta 1936.

Terminada la Guerra Civil se acordó en 1943 cederlo en uso a la Delegación Provincial de Auxilio Social, una organización de socorro humanitario creada durante la dictadura franquista que transformó el inmueble palaciego en Casa de la Madre, un paritorio para asistir a embarazadas y parturientas que venían de toda la provincia, la mayoría con escasos recursos económicos.

Ingresaban un mes antes de dar a luz, para alimentarse y prepararse al parto adecuadamente. La Casa de la Madre disponía de 50 camas.

De los 25.000 nacimientos que hubo en la Casa de la Madre, salieron adelante aproximadamente 24.000 bebés, según datos de la propia institución. Fue uno de los lugares referentes de la historia de Cáceres por la cantidad de cacereños y cacereñas que nacieron allí.

Imagen del Palacio de Godoy de Cáceres. / Santos Benítez Floriano

La Casa de la Madre forma parte de los anales e identidad del pueblo cacereño.

En el Archivo Histórico Provincial se guardan muchas historias clínicas de los partos que allí se produjeron a lo largo de los 40 años que subsistió la Casa de la Madre.

Tras su cierre en 1973, el edificio funcionó como Residencia o Colegio Menor Femenino vinculado al Instituto de Asistencia Social. Este Colegio pasó a depender más tarde de la Junta de Extremadura que compró el inmueble al Círculo de la Concordia por 87 millones de pesetas. Trasladó la Residencia Femenina e instaló aquí oficinas vinculadas al área de Educación de la Junta de Extremadura en Cáceres, donde estaba el Director Territorial de la Junta de Extremadura en Cáceres, cargo que ocupó Carlos Sánchez Polo. En el Curso Escolar 2011/2012 echó el cierre.

El promotor Fernando Palazuelo y sus socios de la empresa hispano-peruana Scipion Real Estate se fijaron en el inmueble e invirtiendo en su rehabilitación y puesta en marcha nació el hotel Palacio de Godoy Curio Collection by Hilton con un claro homenaje a esa cultura conjunta española y peruana.

El Hotel es un mundo compartido entre Extremadura e Hispanoamérica, donde la decoración, los salones y habitaciones, la gastronomía, el ambiente, etc. respira esta sinergia cultural.

Deseamos una larga vida a este establecimiento hotelero donde lo mejor es el factor humano, con unos excelentes trabajadores que harán que su estancia sea una experiencia monumental digna de Cáceres, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde el año 1986, hace ya cuarenta años.

Santos Benítez Floriano es Cronista Oficial de la Ciudad de Cáceres.