El IES Javier García Téllez de Cáceres impulsa la Formación Profesional para el sector energético con una jornada en el Complejo San Francisco

Profesionales y expertos del sector energético se reunirán en Cáceres el 3 de marzo, en una jornada organizada por el IES Javier García Téllez, para analizar la innovación y el futuro de las energías renovables en Extremadura

Imagen de placas solares, energías renovables.

Imagen de placas solares, energías renovables. / Archivo

Pablo Parra

Cáceres

El próximo 3 de marzo, el IES Javier García Téllez, centro integrado en la Red Estatal de Centros de Excelencia en Formación Profesional en Energías Renovables, celebrará en Cáceres la 'Jornada sobre Innovación Aplicada en Energías Renovables', un foro de encuentro que reunirá a empresas, entidades de investigación, profesorado y profesionales del sector energético para analizar la situación actual y las perspectivas de futuro en Extremadura.

El evento tendrá lugar en el Complejo Cultural San Francisco, concretamente en la Sala Malinche, y será inaugurado por el director del centro, Juan Francisco Payo Moralejo. A continuación, el coordinador del Proyecto de Excelencia, Francisco José Rosa Encinas, presentará las principales líneas de trabajo que se están desarrollando en el marco de la Red de Centros de Excelencia, orientadas a reforzar la calidad y la innovación en la Formación Profesional.

Imagen aérea del IES Javier García Téllez.

Imagen aérea del IES Javier García Téllez. / E.P

Energías renovables

Durante la sesión matinal se abordarán cuestiones estratégicas para el desarrollo del sector energético regional, como el impulso de las energías renovables en Extremadura y la evolución del mercado. En este bloque participarán representantes del Clúster de la Energía de Extremadura, la Agencia Extremeña de la Energía, EOSA Energía y Grupo INCALEXA, entre otros actores relevantes del ámbito energético.

Asimismo, se analizará el desarrollo de las comunidades energéticas en la región en el contexto del proyecto europeo TRANSCOM_EUROACE, poniendo el foco en los nuevos modelos de generación y gestión compartida de la energía.

Almacenamiento energético

El programa incluirá también ponencias técnicas centradas en el despliegue de redes e instalaciones renovables, el papel estratégico del almacenamiento energético en el crecimiento empresarial y las principales líneas de investigación en hidrógeno verde y sistemas de almacenamiento. En este apartado participará el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético, referente en investigación aplicada en este ámbito.

La jornada concluirá con una mesa redonda dedicada al papel de la Formación Profesional como motor de impulso del sector energético. En ella se subrayará la necesidad de adaptar la oferta formativa a las demandas reales del mercado laboral y de reforzar la colaboración entre centros educativos y empresas, con el objetivo de garantizar una cualificación alineada con los retos tecnológicos y productivos actuales.

Con esta iniciativa, el IES Javier García Téllez refuerza su compromiso con la excelencia educativa, la innovación aplicada y la conexión directa con el tejido productivo, consolidándose como un referente regional en la formación especializada en energías renovables y en la transferencia de conocimiento al sector empresarial.

TEMAS

