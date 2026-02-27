Ifeca, bajo la lupa: el Ayuntamiento de Cáceres audita su situación financiera y pide "prudencia"

El Ayuntamiento de Cáceres ha iniciado un proceso de revisión para esclarecer la situación económica de Ifeca y ha apelado a la "prudencia" hasta disponer de informes técnicos concluyentes. Así lo ha expuesto el portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, tras la Junta de Gobierno.

El Ejecutivo municipal ha confirmado que los servicios técnicos han estado elaborando un informe a partir de la documentación disponible, con el objetivo de determinar cuál ha sido la situación real del consorcio ferial. En este momento, según ha explicado Orgaz, no se ha conocido aún con exactitud el estado financiero de la entidad, ya que el análisis técnico ha continuado en curso.

Documentación en estudio

El portavoz ha señalado que, tras el cese del director gerente, se le ha concedido un plazo para presentar documentación, que posteriormente ha sido remitida a los servicios municipales para su estudio. Ha precisado que serán los informes técnicos los que establezcan con claridad el alcance de la situación y permitan determinar si ha existido una gestión inadecuada.

Orgaz ha recordado además que se ha producido un impago puntual de nóminas, circunstancia que se ha solucionado con "rapidez". No obstante, el ayuntamiento trata de esclarecer si han existido más obligaciones económicas pendientes, tanto con trabajadores como con empresas proveedoras.

Garantizar la actividad ferial

En paralelo, el Gobierno local ha subrayado que una de sus principales prioridades ha sido "garantizar la continuidad de la actividad ferial" en la ciudad durante todo el año. Para ello, se ha trabajado de manera coordinada con el resto de entidades consorciadas.

El portavoz ha insistido en la necesidad de "actuar con prudencia" hasta contar con conclusiones técnicas firmes que permitan conocer la situación exacta de IFECA y, a partir de ahí, adoptar las decisiones que hayan resultado necesarias para asegurar su viabilidad.