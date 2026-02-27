La nueva tienda de Moda-re en Cáceres ofrece moda circular, asesoría de imagen y música en directo este fin de semana

Moda-re abre sus puertas en el número seis de la Calle Pintores en la ciudad de Cáceres. Con una primera sede en la calle Gil Cordero, el proyecto impulsa hoy una segunda tienda con la finalidad de expandirse por la provincia.

Esta tienda ya se abrió de forma efímera entre noviembre del año pasado y enero de este, pero ahora ha llegado para quedarse.

Sostenibilidad y solidaridad son los dos pilares sobre los que se sostiene la iniciativa, impulsada por Cáritas. Se trata de un nuevo espacio de moda circular, donde el público podrá adquirir ropa de segunda mano renovada.

FOTOGALERÍA | La moda sostenible extremeña conquista la pasarela en el centro de Cáceres /

Además, el local se presenta con un modelo de tienda-escuela, con lo que se ayuda a crear empleo social. La moda circular se une a talleres de upcycling, cultura y acción colectiva.

Los beneficios generados de las ventas se destinan íntegramente a programas de formación y puestos de trabajo. Las personas que se encuentran en situación vulnerable serán los beneficiarios de ambos fines. L a empresa de inserción a cargo de esta fase del programa es REMUDARTE.

A su vez, con dichos ingresos se invertirá en la apertura de nuevas tiendas, así como en la investigación y desarrollo de nueva tecnología para el reciclaje textil.

La inauguración de la tienda ha tenido lugar este viernes con una amplia acogida por parte de la ciudadanía cacereña. Ya han sido muchos quienes han cruzado el escaparate y se han animado a probarse algunas de las prendas expuestas. Camisetas, pantalones, vestidos y zapatos son solo una parte de toda la ropa que se ofrece en la tienda.

Respaldo institucional

La mañana de la inauguración ha comenzado con un set de entrevistas a micro abierto, liderado por la periodista Pilar Armero. Se ha comenzado con la intervención de la estilista Ana Matesanz, seguida por el director de Cáritas, José Manuel Caballero, y el coordinador nacional de Moda re-, Manuel León.

El acto institucional alcanzó su punto álgido con las intervenciones de Jesús Pulido, obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres, y el concejal de empresa de la ciudad, Emilio Borrega. Ambos destacaron el valor humano y la dinamización que este espacio aporta al casco histórico.

Durante el mediodía, el apoyo se extenderá al ámbito autonómico y empresarial. María José Nevado, Secretaria General de Empleo de la Junta de Extremadura, Elisabeth Martín, Diputada delegada de Turismo y Juventud y Raúl Iglesias, Secretario General de la Cámara de Comercio formarán parte del acto.

Asimismo, el proyecto ha sido arropado por el sector comercial y vecinal con la asistencia de representantes de AECA, APILCA, el Centro Comercial Ruta de la Plata y la Asociación de Vecinos Ciudad Monumental. Igualmente, se ha contado con la participación de perfiles expertos como la psicóloga social Nora Lamy y la empresaria Pilar Acosta.

El programa de la inauguración

Tras su apertura, el programa de actividades se amplía a la tarde con diversos talleres de upcycling a cargo de la artista y diseñadora Águeda Valle. A las 16:00 horas tendrá lugar 'Crea tu Tote Bag con una camisa', seguido de 'Construye tu bolso singular de tela y madera' en torno a las 18:00 horas. El día finalizará con música en directo entre las 20:00 y las 21:00 horas con la actuación de la dj Elisa Villalba.

El sábado, 28 de febrero, tras la apertura de la tienda a las 10:30 horas, el programa iniciará con un curso de asesoría de imagen personal y moda a partir de las doce de la mañana. La tarde comenzará a las cinco con el concurso 'Lo sabe, no lo sabe ECO'. En torno a las siete de la tarde tendrá lugar una performance en el backtage que finalizará de nuevo con música en directo.

La asesoría de imagen requiere inscripción, que deberá realizarse al correo electrónico de REMUDARTE (correo@remudarte.es). Los interesados deberán indicar su nombre, apellidos, email y teléfono.

La agenda finaliza el domingo con una ruleta de la fortuna sostenible a partir de las doce de la mañana. Independientemente de las actividades, la tienda abrirá a las 10:30 horas.

Durante todos los días, los asistentes podrán participar en la construcción de una obra colectiva dirigida por un artista emergente. Además, se contará con la asistencia de diferentes diseñadores de moda e influencers.