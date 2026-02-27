Nadador de Cáceres: la candidatura de Guillermo Gracia Núñez a la Medalla de Extremadura impulsa el reconocimiento a su ejemplo vital

Doce medallas (seis individuales de oro) en el Mundial de Natación Virtus celebrado en Bangkok (Tailandia) el pasado mes de agosto de 2025; diez medallas (cinco de ellas de oro) en el Campeonato del Mundo celebrado en Vichy (Francia) en junio de 2023o nueve medallas y siete récords en el celebrado en Brisbane (Australia) en octubre de 2019.

Estos son solo algunos de los muchos e impresionantes méritos deportivos que ya tiene a sus espaldas, con tan solo 22 años, el nadador cacereño Guillermo Gracia Núñez.

Guillermo, que desde muy pequeño comenzó a nadar –como él mismo relata en las múltiples entrevistas concedidas–, es una figura de referencia, a nivel mundial,del deporte inclusivo. Y para todos los extremeños, un orgullo tenerlo como paisano. Allá donde va, Guillermo hace gala de sus raíces, siendo un embajador internacional de Extremadura.

Más allá de lo deportivo

Pero su trascendencia va mucho más allá de lo deportivo, terreno en donde sus logros son apabullantes.Y es que Guillermo encarna una serie de valores y él en sí mismo es un ejemplo vital digno de admiración y de reconocimiento. Como él ha señalado en más de una entrevista, las medallas se ganan en los entrenamientos y se recogen en los campeonatos, lo que nos habla de su constancia, de su esfuerzo y de su trabajo para conseguir sus objetivos. Y que sin eso, no hay nada.

Hace apenas unas semanas, el Club de Natación de Cáceres Los Delfines hizo pública la iniciativa de impulsar la candidatura de Guillermo para la Medalla de Extremadura, máxima distinción que otorga la Comunidad Autónoma. Una iniciativa a la que ya se han adherido instituciones como el Ayuntamiento de Cáceres, asociaciones y cientos de particulares, entre los cuales nos encontramos muchos vecinos de Tornavacas (Valle del Jerte), quienes podemos decir, con orgullo, que también es el pueblo de Guillermo, pues aquí tiene parte de sus raíces familiares y aquí le encanta estar siempre que puede.

Las buenas causas merecen apoyo. Y la petición de la Medalla de Extremadura para Guillermo lo es. Una Medalla que sería más que merecida por sus méritos deportivos y por su ejemplo vital. Una Medalla a su capacidad, que, como él también suele decir, es mucho mayor que su discapacidad.