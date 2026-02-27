Nuestro pasado
Una niña abandonada en Guadalupe se convierte en símbolo de esperanza tras ser hallada en diciembre de 1990
La historia conmovió a toda España y trajo un soplo de humanidad frente al dolor provocado por el atentado terrorista
El mes de diciembre de 1990 quedó grabado en la memoria colectiva por una sucesión de acontecimientos que oscilaron entre la tragedia y la esperanza.
A comienzos de aquel mes, Óscar Arias Sánchez, premio Nobel de la Paz y entonces presidente de Costa Rica, visitó Cáceres. Su presencia despertó una gran expectación en la ciudad, donde fue recibido por autoridades y vecinos, en un viaje marcado por su defensa del diálogo y la paz en Centroamérica.
Dolor y luto en Cilleros
Sin embargo, aquellos días también estuvieron teñidos de dolor. Un policía natural de Cilleros fue asesinado por la organización terrorista ETA en Sabadell, un atentado que conmocionó tanto a su localidad de origen como al resto del país. La noticia volvió a sacudir a una sociedad que vivía bajo la amenaza constante del terrorismo.
Un milagro navideño en Guadalupe
Apenas dos días antes de Nochebuena, otro suceso, esta vez cargado de humanidad, acaparó la atención pública. Dos jóvenes encontraron a una niña recién nacida abandonada en Guadalupe. La pequeña fue trasladada de inmediato a un hospital e ingresada en la unidad de Neonatos, donde evolucionó favorablemente.
La historia despertó una oleada de solidaridad en toda España. Numerosas familias se ofrecieron para adoptarla, conmovidas por su situación en vísperas de Navidad. Finalmente, la niña recibió el nombre de Guadalupe, en recuerdo del lugar donde fue hallada, convirtiéndose en símbolo de esperanza en medio de un mes marcado por contrastes.
