El nuevo deán de la Catedral de Coria-Cáceres, Francisco Javier Romero, jura su cargo y celebra su primer acto litúrgico

La tarde del lunes 23 de febrero, la Catedral de Coria acogió la toma de posesión del nuevo deán del cabildo catedral, un acto solemne presidido por el obispo Mons. Jesús Pulido que reunió a numerosos miembros del clero, autoridades locales y fieles provenientes de distintos puntos de la diócesis.

El sacerdote Francisco Javier Romero Rodríguez asumió oficialmente la presidencia del cabildo tras haber sido elegido en el capítulo celebrado el pasado 9 de enero. Con este nombramiento, inicia una nueva etapa de servicio al frente del órgano responsable de la vida litúrgica y administrativa de los templos catedralicios.

El nuevo deán jura fidelidad y celebra su primer acto litúrgico

Durante la ceremonia, Romero realizó el juramento de desempeñar su cargo con fidelidad y pronunció unas palabras de agradecimiento. A continuación, se celebró la Eucaristía, donde se destacó la dimensión pastoral de su compromiso y la misión del deán como garante de la concordia y del trabajo colegial entre los canónigos.

El nuevo deán continuará desarrollando diversas responsabilidades pastorales dentro de la diócesis. Además de su condición de canónigo, desempeña funciones como delegado de hermandades y cofradías, párroco de la iglesia de Santiago el Mayor en Cáceres, consiliario de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), capellán de las Hijas de la Caridad y confesor de la Obra de Amor.

Una nueva etapa de servicio y coordinación pastoral

Con esta toma de posesión, el Cabildo Catedral inicia una etapa marcada por el compromiso de servicio, la coordinación pastoral y el fortalecimiento de la vida litúrgica en torno a la catedral y la concatedral.