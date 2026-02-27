Un obrador de Cáceres abre sus puertas a alumnos de Mérida para enseñar a preparar croissants franceses

Alumnos de Mérida viajan a Cáceres para aprender a elaborar croissants con una repostera francesa. Esta mañana, el obrador de Botanicc Grand Café, en la calle Pintores, se llenó de aroma a mantequilla y masa recién horneada. Los participantes, guiados por una experta francesa, vivieron la experiencia de elaborar un croissant de principio a fin, desde el amasado hasta el horneado final.

Del obrador a casa

El propietario de Botanicc, el repostero Javier Rodríguez, explicó que los talleres buscan transmitir la esencia de la repostería artesanal, combinando técnica, creatividad y pasión. Así, cada alumno pudo llevarse no solo su propio croissant, sino también el conocimiento de cómo se prepara este clásico francés de manera profesional. Los cursos se imparten en español, inglés y francés, gracias a la participación de una colaboradora francesa que forma parte del equipo de Botanicc desde hace varios años. Durante el taller, los participantes se implican plenamente en todo el proceso: preparan la masa, elaboran su propia pieza y, al final, se la llevan a casa, completando así una experiencia práctica y personalizada de repostería artesanal.

Historia de un clásico de la repostería

El croissant es uno de los íconos de la pastelería francesa, aunque su origen real se remonta a Austria. Se cree que nació en Viena en el siglo XVII con el "kipferl", un bollo en forma de media luna que los panaderos elaboraban con masa sencilla. La forma de media luna se inspiraba en la victoria de los vieneses sobre los otomanos en el asedio de 1683, simbolizando la luna creciente del estandarte otomano.

Fue en Francia, a finales del siglo XIX, donde el kipferl se transformó en el croissant tal y como lo conocemos hoy: una pieza hojaldrada, ligera y mantequillosa, gracias a la técnica de laminado de la masa. Desde entonces, se ha convertido en un símbolo de la gastronomía francesa y un referente mundial de la repostería fina.