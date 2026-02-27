Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Agenda cultural

Planes en Cáceres este viernes: Mario Casas en 'La Cena', tributo a Fito & Fitipaldis y Candlelight a Queen

Disfruta de la Filmoteca con el drama histórico protagonizado por Mario Casas, vive la energía de 'Fitomanía' en el Boogaloo Club y déjate llevar por la magia de Candlelight en espacios emblemáticos de la ciudad

Mario Casas, actor español.

Mario Casas, actor español. / El Periódico

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Numerosas opciones para disfrutar de la ciudad.

La Filmoteca proyecta 'La Cena', el drama histórico nominado a los Premios Goya

La Filmoteca acoge el próximo 27 de febrero, de 19.30 a 21.00 horas, la proyección de La Cena, un drama histórico ambientado en los días posteriores a la Guerra Civil española. Dirigida por Alberto San Juan y protagonizada por Mario Casas, Alberto San Juan, Asier Etxeandia, Nora Hernández y Óscar Lasarte, la cinta sitúa la acción dos semanas después del final de la contienda, cuando Francisco Franco solicita una cena de celebración en el Hotel Palace.

Un joven teniente, un maître meticuloso y un grupo de prisioneros republicanos expertos en cocina deberán preparar un banquete impecable en tiempo récord. Sin embargo, mientras todo parece desarrollarse con normalidad, en la cocina comienza a fraguarse algo más que un menú.

La película ha tenido una destacada presencia en la temporada de premios: obtuvo 8 nominaciones en los Premios Goya 2025, fue candidata a Mejor Interpretación Masculina en los Premios Forqué y consiguió 5 nominaciones en los Premios Feroz.

Fitomanía rinde tributo a Fito & Fitipaldis este viernes en el Boogaloo Club

El Boogaloo Club acoge este viernes a las 21.00 horas el concierto de Fitomanía, uno de los tributos más reconocidos a Fito & Fitipaldis.

La banda regresa con nueva gira y un espectáculo que repasa los grandes éxitos del genio de Fito, ofreciendo un directo cargado de energía y fidelidad al sonido original que ha conquistado a miles de seguidores en toda España. Las entradas están disponibles exclusivamente en el propio Boogaloo Club o mediante reserva por WhatsApp. Una cita imprescindible para los amantes del rock nacional y del inconfundible repertorio de Fito & Fitipaldis.

Candlelight ilumina Cáceres con un tributo en vivo a Queen

La música en directo se ilumina con miles de velas este viernes a las 21.00 horas con la llegada de Candlelight: Tributo a Queen, en el Gran Teatro de Cáceres. La reconocida serie de conciertos Candlelight ofrece una experiencia sensorial única en espacios emblemáticos de la ciudad, donde el público podrá disfrutar de los grandes éxitos de Queen en un formato íntimo y evocador.

Noticias relacionadas y más

La actividad está recomendada para mayores de 8 años, y los menores de 16 deberán asistir acompañados por un adulto. Además, el recinto cuenta con accesibilidad para personas usuarias de silla de ruedas. Las entradas ya están disponibles para vivir esta mágica experiencia musical en vivo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La inauguración del nuevo Mercado Franco en El Rodeo marcó un hito en la historia comercial de Cáceres
  2. Un conductor sin carnet y positivo en drogas huye de un control, embiste a dos policías locales, les causa lesiones y les destroza el frontal del coche en Cáceres
  3. Muere en Cáceres Dylor, mujer referente en el mundo de la caza y Condesa viuda de Trespalacios
  4. El bar bazar de Cáceres
  5. Buscan a un 'therian' en la Facultad de Magisterio de Cáceres
  6. La Madrila y su emblemática discoteca Faunos se consolidaron como referencia del ocio nocturno en Cáceres en 1987
  7. Cierra la tienda Punt Roma de la avenida de España de Cáceres y deja en la calle a tres trabajadoras
  8. Desmontando el Hilton de Godoy en Cáceres: jardines, gastronomía, artesanía y arte con 3,7 millones en fondos FEDER

El nuevo deán de la Catedral de Coria-Cáceres, Francisco Javier Romero, jura su cargo y celebra su primer acto litúrgico

El nuevo deán de la Catedral de Coria-Cáceres, Francisco Javier Romero, jura su cargo y celebra su primer acto litúrgico

Planes en Cáceres este viernes: Mario Casas en 'La Cena', tributo a Fito & Fitipaldis y Candlelight a Queen

Planes en Cáceres este viernes: Mario Casas en 'La Cena', tributo a Fito & Fitipaldis y Candlelight a Queen

Gran celebración cultural en Cáceres: el Museo Helga de Alvear festeja su quinto aniversario con actividades gratuitas

Gran celebración cultural en Cáceres: el Museo Helga de Alvear festeja su quinto aniversario con actividades gratuitas

Nadador de Cáceres: la candidatura de Guillermo Gracia Núñez a la Medalla de Extremadura impulsa el reconocimiento a su ejemplo vital

Nadador de Cáceres: la candidatura de Guillermo Gracia Núñez a la Medalla de Extremadura impulsa el reconocimiento a su ejemplo vital

De la supervivencia en Greenland 2 al regreso de Scream 7: la semana más variada en los cines de Cáceres

De la supervivencia en Greenland 2 al regreso de Scream 7: la semana más variada en los cines de Cáceres

Una niña abandonada en Guadalupe se convierte en símbolo de esperanza tras ser hallada en diciembre de 1990

Una niña abandonada en Guadalupe se convierte en símbolo de esperanza tras ser hallada en diciembre de 1990

Un obrador de Cáceres abre sus puertas a alumnos de Mérida para enseñar a preparar croissants franceses

Un obrador de Cáceres abre sus puertas a alumnos de Mérida para enseñar a preparar croissants franceses

PSOE y Unidas Podemos critican la iniciativa de Cáceres como 'Ciudad Taurina' y su impacto en la candidatura 2031

PSOE y Unidas Podemos critican la iniciativa de Cáceres como 'Ciudad Taurina' y su impacto en la candidatura 2031
Tracking Pixel Contents