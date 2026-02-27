Planes en Cáceres este viernes: Mario Casas en 'La Cena', tributo a Fito & Fitipaldis y Candlelight a Queen

Numerosas opciones para disfrutar de la ciudad.

La Filmoteca proyecta 'La Cena', el drama histórico nominado a los Premios Goya

La Filmoteca acoge el próximo 27 de febrero, de 19.30 a 21.00 horas, la proyección de La Cena, un drama histórico ambientado en los días posteriores a la Guerra Civil española. Dirigida por Alberto San Juan y protagonizada por Mario Casas, Alberto San Juan, Asier Etxeandia, Nora Hernández y Óscar Lasarte, la cinta sitúa la acción dos semanas después del final de la contienda, cuando Francisco Franco solicita una cena de celebración en el Hotel Palace.

Un joven teniente, un maître meticuloso y un grupo de prisioneros republicanos expertos en cocina deberán preparar un banquete impecable en tiempo récord. Sin embargo, mientras todo parece desarrollarse con normalidad, en la cocina comienza a fraguarse algo más que un menú.

La película ha tenido una destacada presencia en la temporada de premios: obtuvo 8 nominaciones en los Premios Goya 2025, fue candidata a Mejor Interpretación Masculina en los Premios Forqué y consiguió 5 nominaciones en los Premios Feroz.

Fitomanía rinde tributo a Fito & Fitipaldis este viernes en el Boogaloo Club

El Boogaloo Club acoge este viernes a las 21.00 horas el concierto de Fitomanía, uno de los tributos más reconocidos a Fito & Fitipaldis.

La banda regresa con nueva gira y un espectáculo que repasa los grandes éxitos del genio de Fito, ofreciendo un directo cargado de energía y fidelidad al sonido original que ha conquistado a miles de seguidores en toda España. Las entradas están disponibles exclusivamente en el propio Boogaloo Club o mediante reserva por WhatsApp. Una cita imprescindible para los amantes del rock nacional y del inconfundible repertorio de Fito & Fitipaldis.

Candlelight ilumina Cáceres con un tributo en vivo a Queen

La música en directo se ilumina con miles de velas este viernes a las 21.00 horas con la llegada de Candlelight: Tributo a Queen, en el Gran Teatro de Cáceres. La reconocida serie de conciertos Candlelight ofrece una experiencia sensorial única en espacios emblemáticos de la ciudad, donde el público podrá disfrutar de los grandes éxitos de Queen en un formato íntimo y evocador.

La actividad está recomendada para mayores de 8 años, y los menores de 16 deberán asistir acompañados por un adulto. Además, el recinto cuenta con accesibilidad para personas usuarias de silla de ruedas. Las entradas ya están disponibles para vivir esta mágica experiencia musical en vivo.