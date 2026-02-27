PSOE y Unidas Podemos critican la iniciativa de Cáceres como 'Ciudad Taurina' y su impacto en la candidatura 2031

La Comisión de Cultura, Educación, Festejos y Comercio del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este jueves el expediente para solicitar a la Junta de Extremadura el reconocimiento de la ciudad como 'Municipio Taurino de Extremadura', una distinción prevista en la normativa autonómica para integrar a los municipios que impulsan la tauromaquia. La propuesta, promovida por el equipo de Gobierno, ha salido adelante con los votos a favor de PP y VOX y el rechazo de PSOE y Unidas Podemos.

El concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha defendido que este paso sirve para "reafirmar" la apuesta municipal por la tauromaquia "como manifestación cultural con profunda raíz histórica en la ciudad, apoyando a un sector que genera actividad económica, tradición y afición". Desde el consistorio han recalcado que el expediente se ampara en el Decreto 42/2023, modificado por el Decreto 26/2025, que regula la Red de Municipios Taurinos de Extremadura y "permite a los ayuntamientos interesados presentar su candidatura en cualquier momento del año natural". De esta forma, Suárez ha mostrado su satisfacción por iniciar los trámites para obtener un sello "que ya tienen cerca de una treintena de municipios extremeños".

En la misma línea, el portavoz municipal de VOX, Eduardo Gutiérrez, ha defendido la iniciativa al considerar que Cáceres reúne los requisitos por su trayectoria taurina, la celebración histórica de festejos y la vinculación de la provincia con ganaderías de lidia. Además, ha apelado al "respeto" entre posturas y ha pedido reciprocidad hacia quienes ven la tauromaquia como cultura, al señalar que quien no la comparta "puede no acudir" sin impedir que otros la defiendan como parte de una tradición local.

Críticas del PSOE

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista ha rechazado la iniciativa por considerar que el debate no es solo cultural, sino de prioridades presupuestarias. Su portavoz, Belén Fernández, ha explicado que en la comisión apenas ha habido intercambio y que el expediente se ha votado tras una intervención breve, por lo que ha avanzado que "este asunto va a ser debate de pleno". Más allá de las posiciones ideológicas, ha sostenido que lo esencial es "la buena gestión de los recursos públicos" y ha cuestionado que el ayuntamiento destine financiación a unos festejos que, según ha recordado, han sido "deficitarios" y han requerido apoyo institucional para sostenerse.

Fernández ha añadido que "no hay ningún estudio sociológico" que respalde que Cáceres sea una ciudad con un apoyo mayoritario a la tauromaquia y ha puesto en duda la demanda real, al señalar que cuando la plaza se ha llenado ha sido, a su juicio, "de forma artificial", con entradas repartidas para completar el aforo.

Con ese diagnóstico, ha advertido de que el aumento de la aportación municipal previsto para los próximos años (80.000 euros más respecto al periodo anterior) no encaja, según ha planteado, con necesidades pendientes en barrios y servicios públicos.

Dardo a la candidatura 2031

Desde Unidas Podemos han endurecido el tono y ha enmarcado la iniciativa en una batalla de relato cultural. A través de un comunicado, su portavoz, Consuelo López, ha calificado la declaración como una "auténtica contraprogramación" del Gobierno local de Rafa Mateos que, a su juicio, afectará "negativamente" a la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura 2031, al cuestionar la compatibilidad entre el sello cultural europeo y el reconocimiento taurino.

La coalición ha descrito la tauromaquia como "una expresión de maltrato animal extinta en la práctica totalidad del continente y en vías de extinción en Sudamérica". Además, López ha criticado la aportación municipal prevista para la explotación de la plaza de toros (160.000 euros para el periodo actual y el siguiente) y la reserva de entradas para compromisos institucionales, al considerar que se trata de gasto sufragado con dinero público. "Quien quiera disfrutar de la agonía en directo de un animal que se la costee de su propio bolsillo", ha subrayado.

Próximos pasos

Tras el visto bueno de la comisión, el expediente deberá pasar ahora por el pleno municipal, donde se prevé un debate más amplio entre los grupos políticos. Una vez superado ese trámite, el ayuntamiento deberá elevar la solicitud a la Junta de Extremadura, que será la administración encargada de resolver si Cáceres obtiene el reconocimiento e incorpora oficialmente esa distinción a la Red de Municipios Taurinos.