Rehabilitación en la Cuesta de Santo Domingo: el Bar Oxígeno y la transformación en apartamentos de esta zona en Cáceres

Octubre de 2020 y el Bar Oxígeno echó el cierre en la calle Santo Domingo, más conocida por los cacereños como Cuesta de Santo Domingo, donde también estaba el Bar Chikito, que igualmente cerró la puerta. Ahora, la zona que alberga la iglesia de Santo Domingo (bajo la tutela de la Orden Franciscana), se enfrenta a una transformación que ve en los apartamentos y en la construcción de viviendas una oportunidad.

En el múmero 5, en la esquina de la calle Andrada, donde luce el cartel del Bar Encina, fue precisamente donde estuvo El Chikito. La empresa Practico, experta en rehabilitación y construcción, ya tiene colgado el cartel anunciador en el balcón principal del inmueble que anuncia una reforma a todas luces necesaria y que dará a la vía el esplendor merecido tras años de abandono. Al lado, en el número 7 se conserva un inmueble de espléndido mirador, típico de la arquitectura y cerrajería cacereña, que contrasta con el que muestra unos pasos más allá (el que está en la esquina de la calle Valdés) un estado realmente lamentable: humedades, grafitis y la dejadez hecha evidencia.

En ese rincón estuvo precisamente el Bar Oxígeno, en el número 11. Sigue siendo recordado por los vecinos aunque ahora el edificio haya sido rehabilitado (en el primer piso está el despacho del arquitecto Francisco Javier Rubio Muriel) para ser destinado a nuevas viviendas. "Dicen que serán apartamentos turísticos. Aquí ya todo se dedica a ese negocio", cuenta una mujer de Baracaldo que lleva años viviendo en el barrio.

Del Bar Oxígeno de Cáceres a viviendas en Santo Domingo / Miguel Ángel Muñoz

Justo a los pies de lo que fue el colegio San Antonio de Padua, hoy Hotel Don Manuel, estuvo el Bar Oxígeno. En un artículo espléndido firmado en el año 2025 por Gabriel Durán para este diario, describía así ese local y esa época: "Comprar bebida en el Carrefour. Ducharse, vestirse. Desde Macondo, pasando por la avenida Ruta de la Plata, hasta un botellón improvisado en el zigzag. El calor de la noche y el alcohol se abrían paso a través de nuestras arterias. Las conversaciones, las bromas, las discusiones rabiosas por los temas más insignificantes, la posibilidad de una multa. Aun contenidos, sin estruendos, callejeábamos hacia el Oxígeno.

Pepi esperaba en la puerta y siempre llevaba vaqueros. Dentro, la atmósfera era pesada, estuviese abarrotado o acabase de abrir. Olía a inodoro camuflado con desinfectante, alcohol dulzón y serrín seco. Manolo repasando la barra, con sus manos llenas de dedos gruesos, sus mofletes rosados, su sonrisa y su pelo blanco. Las mesas altas con los asientos empotrados, las televisiones catódicas emitiendo lucha libre o partidas de billar, los ventiladores prehistóricos y el suelo de conglomerado. Las paredes estaban saturadas de fotografías de las personas que habían desfilado por allí y que, mientras yo las contemplaba, seguían con sus vidas. Enajenado por la criptonita, por la sal de las pipas y de las palomitas servidas en vasitos de plástico blanco, me preguntaba si Pepi y Manolo recordarían a tanta gente y si se acordarían de nosotros transcurridos algunos años.

Con la paciente experiencia de quien ha tratado a miles de beodos, Pepi, nos enseñaba la salida. Manolo apuraba un chiste mientras invitaba a la última ronda. Salíamos del bar reconvertidos en demonios traviesos, gritando, cantando nuestro repertorio y riendo sin parar. Tras esto, cualquier sala de música servía para socializar, beber alguna copa más y retomar impulso para acabar orquestando una escena de telenovela en la explanada o las escaleras de La Madrila. El final, recorriendo la ciudad en un mini azul celeste, los semáforos en ámbar, el McDonald’s, los primeros rayos de sol del amanecer. Cáceres era el centro del mundo y estaba allí puesto para nosotros.

Vivíamos por lo que palpita, por lo que tiene sed, por el instante: la única, pero también la última vez que lo haríamos en el presente. Desde entonces, todo se ha teñido de nostalgia por lo pasado y desasosiego por aquello que ha de venir. No me arrepiento de nada, excepto de las veces que nos olvidamos de hacer bien las cosas y estuvo a punto de romperse".

La huella

El Oxígeno, sin duda, dejó huella, no solo a Gabriel sino a otras varias generaciones. Tanta que poco después de su cierre Edinho Queiroz, propietario de Mistura en la calle Pizarro, habló con los dueños, que le dieron la oportunidad de quedarse con sus cócteles. No solo le entregaron la receta, también los nombres de sus cocteleras.

De los cerca de 50 cócteles que existían, el brasileño se quedó con 15, los que eran estrella de la barra: Criptonita, Jagger Boom, Sex on the beach, Tropical, Violeta o Piruleta. Se trata de mezclas inventadas por Manolo que marcaron la historia de toda una generación que quiere seguir rememorando en Mistura las inolvidables noches del Oxígeno.

Hoy, Santo Domingo es un remanso de paz, junto a esta iglesia extramuros de la Ciudad Monumental, junto a la Plaza Mayor, con su arco de medio punto con decoración vegetal, su hornacina con la imagen de la Inmaculada Concepción y su precioso retablo mayor, datado en el siglo XVII, que está presidido por la escultura policromada de Santo Domingo de Guzmán, de mediados del siglo XVIII, realizada por Luis Salvador de Carmona.

La iglesia, la verja, la fe... se abren paso entre los recuerdos de una época, la del Oxígeno, de la que ya solo queda la memoria.