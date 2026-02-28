Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cáceres vivió una madrugada de violencia tras el cierre de La Madrila

El Gobierno Civil y el Ayuntamiento fueron los responsables de la orden que desencadenó la violencia en la ciudad, con incendios, destrozos y episodios de pillaje durante la madrugada

Jovenes en La Madrila en 1991.

Jovenes en La Madrila en 1991. / Conoce Cáceres

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

El 12 de octubre de 1991, el cierre de La Madrila desató la barbarie en las calles de Cáceres. La auténtica movida cacereña comenzó alrededor de las tres de la madrugada, cuando un millar de jóvenes inició lo que empezó como una protesta por las copas y que terminó derivando en una auténtica batalla urbana.

El detonante

La orden emitida por el Gobierno Civil y el ayuntamiento, exigiendo el cumplimiento de los horarios de cierre, fue el detonante que convirtió la madrugada del sábado en una de las más violentas que la ciudad había experimentado hasta ese momento.

Un incendio

El Edificio Múltiple se vio afectado por un incendio, mientras que lunas blindadas, semáforos, contenedores y señales de tráfico sufrieron destrozos considerables. La jornada alcanzó su punto más crítico con episodios de pillaje. Como resultado, doce personas fueron detenidas. El gobernador civil calificó los hechos como lamentables, mientras que el entonces alcalde, Carlos Sánchez Polo, declaró sentirse profundamente triste por lo ocurrido.

Cáceres vivió una madrugada de violencia tras el cierre de La Madrila

