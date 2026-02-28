Nuestro pasado
Cáceres vivió una madrugada de violencia tras el cierre de La Madrila
El Gobierno Civil y el Ayuntamiento fueron los responsables de la orden que desencadenó la violencia en la ciudad, con incendios, destrozos y episodios de pillaje durante la madrugada
El 12 de octubre de 1991, el cierre de La Madrila desató la barbarie en las calles de Cáceres. La auténtica movida cacereña comenzó alrededor de las tres de la madrugada, cuando un millar de jóvenes inició lo que empezó como una protesta por las copas y que terminó derivando en una auténtica batalla urbana.
El detonante
La orden emitida por el Gobierno Civil y el ayuntamiento, exigiendo el cumplimiento de los horarios de cierre, fue el detonante que convirtió la madrugada del sábado en una de las más violentas que la ciudad había experimentado hasta ese momento.
Un incendio
El Edificio Múltiple se vio afectado por un incendio, mientras que lunas blindadas, semáforos, contenedores y señales de tráfico sufrieron destrozos considerables. La jornada alcanzó su punto más crítico con episodios de pillaje. Como resultado, doce personas fueron detenidas. El gobernador civil calificó los hechos como lamentables, mientras que el entonces alcalde, Carlos Sánchez Polo, declaró sentirse profundamente triste por lo ocurrido.
- La inauguración del nuevo Mercado Franco en El Rodeo marcó un hito en la historia comercial de Cáceres
- Un conductor sin carnet y positivo en drogas huye de un control, embiste a dos policías locales, les causa lesiones y les destroza el frontal del coche en Cáceres
- Way Cáceres retoma las obras y acogerá ocho nuevas empresas tras 22 meses de parálisis
- Muere en Cáceres Dylor, mujer referente en el mundo de la caza y Condesa viuda de Trespalacios
- Quedada 'therian' en la Plaza Mayor de Cáceres: jóvenes compartirán experiencias y conectarán con su lado animal
- El bar bazar de Cáceres
- Fiasco en la Plaza Mayor de Cáceres: la quedada de 'therian' no logra convocar participantes
- Buscan a un 'therian' en la Facultad de Magisterio de Cáceres