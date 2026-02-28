Menús de Cine: el Festival de Cine Español de Cáceres extiende la experiencia cinematográfica a la mesa cacereña

El Festival de Cine Español de Cáceres no se limita este año a las butacas y las pantallas. En su 33ª edición, que se celebra del 1 al 14 de marzo, el certamen amplía su huella en la ciudad a través de la gastronomía con una propuesta que convierte cada comida en una extensión del relato cinematográfico.

Bajo el nombre de 'Menús de Cine', tres restaurantes cacereños —Pan de Huerta, Miga y Achiperre— han diseñado propuestas exclusivas que dialogan con el espíritu del festival. La iniciativa busca reforzar la conexión entre cultura y hostelería, generando un impacto turístico y económico en la ciudad más allá de las proyecciones.

La idea parte de un paralelismo sencillo: cine y cocina cuentan historias. Ambos despiertan emociones y construyen recuerdos. Con esa premisa, los establecimientos participantes han creado experiencias culinarias que acompañan al público durante los días del certamen.

Tres menús muy extremeños

En Pan de Huerta, la propuesta apuesta por el producto y la tradición reinterpretada. El menú comienza con una selección de aperitivos que incluyen aceites de oliva virgen extra de la provincia con panes artesanos, crujiente de pollo con mango, torrija de tomate con yema curada y jamón ibérico o tartar de salmón con aguacate. El recorrido continúa con taco de bacalao y lingote de cochinillo con puré trufado, antes de cerrar con un tiramisú de café. El menú tiene un precio de 50 euros, sin bebida incluida, y estará disponible durante las fechas del festival.

En Miga, la propuesta lleva por título 'La tierra en 24 fotogramas', una declaración de intenciones que convierte el menú en una narración culinaria. El itinerario arranca con AOVE y musgo y crema de guisantes lágrima con queso gouda curado, incorpora un bombón líquido de queso de cabra y miel de encina, ravioli de espárragos y pesto fresco y un trampantojo de bacalao. Le siguen mero sobre papas arrugás con mojo de pimentón y cordero lechal extremeño glaseado. El apartado dulce incluye floretas extremeñas y pequeños bocados como macarons de chocolate y merengue seco. El precio es de 60 euros (IVA incluido, bodega aparte) y podrá degustarse hasta el 15 de marzo.

Por su parte, Achiperre apuesta por una línea creativa y de fusión. Su menú comienza con hummus de remolacha, continúa con zamburiña con aire cítrico y saam de panceta ibérica glaseada, acompañado de su versión de patata brava. El recorrido incluye lubina frita con curry thai y brioche de pollo frito, y concluye con una tartina de queso como broche final. El precio es de 45 euros, sin bebida incluida, y estará disponible hasta el 14 de marzo.

Con esta iniciativa, el Festival de Cine Español de Cáceres refuerza su vocación de dinamizador cultural. La ciudad se convierte durante dos semanas en un escenario donde la experiencia cinematográfica se prolonga en la mesa, consolidando una fórmula que une talento creativo, identidad gastronómica y proyección turística.