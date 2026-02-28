"Donar sangre es donar vida": la Hermandad de Donantes de Sangre de Cáceres celebra a su patrón, el Cristo de la Salud

La Hermandad de Donantes de Sangre ha celebrado este fin de semana el día de su patrón, el Cristo de la Salud, en el Santuario de la Montaña de Cáceres. El acto ha contado con la asistencia del concejal de Recursos Humanos y Empresa del Ayuntamiento, Emilio Borrega, así como con representantes de la hermandad y numerosos donantes.

La celebración ha comenzado con la interpretación del himno del donante de sangre y ha estado presidida por el párroco, con la presencia también del párroco de Arroyo de la Luz. Durante la homilía, el sacerdote ha subrayado el valor de la salud como "un patrimonio muy grande" y ha recordado que cuando una persona la pierde, "su único proyecto es curarse". En ese contexto, ha destacado el gesto altruista de quienes donan sangre, afirmando que "donar sangre es donar vida".

El párroco ha definido la donación como un acto voluntario, gratuito, universal y anónimo, y ha remarcado que es un gesto que "cuesta poco, pero vale mucho". También ha relacionado la compasión del donante con el pasaje bíblico de la Transfiguración en el monte Tabor, señalando que se trata de un gesto de entrega semejante al que, según la tradición cristiana, realizó Jesús con sus apóstoles.

El Cristo de la Salud como símbolo de los donantes

La vinculación del Cristo de la Salud con la Hermandad de Donantes de Sangre responde a la tradición de asociar la imagen religiosa con la protección de la salud y la vida. En muchas ciudades españolas, las hermandades de donantes adoptaron como patrón a advocaciones relacionadas con la curación y la protección sanitaria. En Cáceres, el Cristo de la Salud se convirtió en referente simbólico de la hermandad por su significado ligado a la sanación y al cuidado de las personas enfermas.

La Hermandad de Donantes de Sangre de Cáceres forma parte de la Federación Extremeña de Donantes de Sangre (FEXAS), entidad que coordina la promoción de la donación en la región en colaboración con el Servicio Extremeño de Salud (SES).

Cómo donar sangre en Cáceres

La donación de sangre en la provincia se gestiona a través del Banco de Sangre de Extremadura, dependiente del SES. En la ciudad de Cáceres, los ciudadanos pueden donar en el Hospital Universitario de Cáceres o en las unidades móviles que periódicamente se desplazan a distintos barrios y municipios.

Para donar es necesario tener entre 18 y 65 años (hasta 70 si ya se es donante habitual), pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. Antes de la extracción, el personal sanitario realiza una entrevista médica y una pequeña revisión —toma de tensión y análisis de hemoglobina— para garantizar la seguridad del donante y del receptor.

El proceso dura aproximadamente 20 minutos, aunque la extracción en sí no suele superar los diez. Tras la donación, se recomienda reposar unos minutos y tomar líquidos.

Un gesto necesario durante todo el año

Según datos del Banco de Sangre de Extremadura, la comunidad necesita miles de donaciones anuales para cubrir las demandas hospitalarias, tanto en intervenciones quirúrgicas como en tratamientos oncológicos o emergencias. Las campañas insisten en que la sangre no se puede fabricar y que su disponibilidad depende exclusivamente de la solidaridad ciudadana.

La celebración del patrón en el Santuario de la Montaña ha servido así para reconocer el compromiso de los donantes y recordar que cada bolsa recogida puede salvar hasta tres vidas, reforzando la idea expresada durante la homilía: donar sangre es un gesto sencillo, pero de enorme valor social.